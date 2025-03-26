26 марта 2025

«Аэрофлот» увеличивает количество рейсов из Челябинска в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое расписание позволяет пассажирам планировать удобные стыковки в Шереметьево
Новое расписание позволяет пассажирам планировать удобные стыковки в Шереметьево Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Челябинска в Москву до шести раз в день. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Частота полетов между Москвой и Челябинском с 27 апреля вырастет с нынешних пяти до шести в день. Новое расписание позволяет жителям региона планировать удобные стыковки в Шереметьево», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Жители Челябинской области могут летать по билетам со льготными ценами в девять городов РФ, говорится в опубликованном ранее приказе Росавиации. Субсидированные билеты предусмотрены из Челябинска в Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск и Сургут. Из Магнитогорска — в Казань, Казань, Минводы и Махачкалу.

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Авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Челябинска в Москву до шести раз в день. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. «Частота полетов между Москвой и Челябинском с 27 апреля вырастет с нынешних пяти до шести в день. Новое расписание позволяет жителям региона планировать удобные стыковки в Шереметьево», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Жители Челябинской области могут летать по билетам со льготными ценами в девять городов РФ, говорится в опубликованном ранее приказе Росавиации. Субсидированные билеты предусмотрены из Челябинска в Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск и Сургут. Из Магнитогорска — в Казань, Казань, Минводы и Махачкалу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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