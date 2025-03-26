«Аэрофлот» увеличивает количество рейсов из Челябинска в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту полетов из Челябинска в Москву до шести раз в день. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Частота полетов между Москвой и Челябинском с 27 апреля вырастет с нынешних пяти до шести в день. Новое расписание позволяет жителям региона планировать удобные стыковки в Шереметьево», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.
Жители Челябинской области могут летать по билетам со льготными ценами в девять городов РФ, говорится в опубликованном ранее приказе Росавиации. Субсидированные билеты предусмотрены из Челябинска в Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск и Сургут. Из Магнитогорска — в Казань, Казань, Минводы и Махачкалу.
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