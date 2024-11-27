Арктические районы ХМАО вошли в федеральную земельную программу

Березовский и Белоярский районы ХМАО, признанные в 2024 году территориями Арктики, были включены в федеральную программу «Арктический гектар». Соответствующий закон в третьем чтении приняли 27 ноября депутаты Госдумы.
«Законопроектом предлагается распространить механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации на территорию территории Белоярского и Березовского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Рассмотрение в третьем чтении 27.11.2024 — принять закон», — опубликовано на сайте законотворческой деятельности Госдумы РФ.
Вступление в силу закона запланировано с 1 января 2025 года. Согласно пояснительной записке к документу, для реализации программы «Арктический гектар» на территории Югры предполагается выделение финансирование в размере не более 50 миллионов рублей.
Государственная дума Российской Федерации одобрила включение Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны РФ в марте текущего года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Новые нормы должны дать возможность создать благоприятные условия для развития и освоения районов, обеспечить создание дополнительно не менее 247 новых рабочих мест. Кроме того, это поможет привлечь более 3,5 миллиарда рублей частных инвестиций.
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