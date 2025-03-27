Между Челябинском и Екатеринбургом отремонтируют 32 километра трассы М-5. Карта

27 марта 2025 в 13:59 Размер текста - 17 +

В Сосновском районе отремонтируют 32 километра трассы М-5 Фото: Денис Моргунов © URA.RU На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом отремонтируют 32 километра дороги. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», причиной работ стала образовавшаяся колейность. «Наша задача в течение сезона обновить участки, приведя их в нормативное состояние, и это не ямочный ремонт, а полноценная замена слоев покрытия. Водителей ждут временные ограничения движения по одной полосе на ряде участков трассы», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Ремонт проведут на нескольких участках трассы в Сосновском районе. Работы запланированы на 32 километрах дороги, уточнили в пресс-службе Упрдора. За сезон планируют отремонтировать сразу несколько участков скрин: сервис «Яндекс карты» Дорожное покрытие заменят на 32 километрах трассы скрин: сервис «Яндекс карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом отремонтируют 32 километра дороги. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», причиной работ стала образовавшаяся колейность. «Наша задача в течение сезона обновить участки, приведя их в нормативное состояние, и это не ямочный ремонт, а полноценная замена слоев покрытия. Водителей ждут временные ограничения движения по одной полосе на ряде участков трассы», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Ремонт проведут на нескольких участках трассы в Сосновском районе. Работы запланированы на 32 километрах дороги, уточнили в пресс-службе Упрдора.