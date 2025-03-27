Между Челябинском и Екатеринбургом отремонтируют 32 километра трассы М-5. Карта

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В Сосновском районе отремонтируют 32 километра трассы М-5 Фото:

На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом отремонтируют 32 километра дороги. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», причиной работ стала образовавшаяся колейность.

«Наша задача в течение сезона обновить участки, приведя их в нормативное состояние, и это не ямочный ремонт, а полноценная замена слоев покрытия. Водителей ждут временные ограничения движения по одной полосе на ряде участков трассы», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Ремонт проведут на нескольких участках трассы в Сосновском районе. Работы запланированы на 32 километрах дороги, уточнили в пресс-службе Упрдора.

За сезон планируют отремонтировать сразу несколько участков
За сезон планируют отремонтировать сразу несколько участков
Дорожное покрытие заменят на 32 километрах трассы
Дорожное покрытие заменят на 32 километрах трассы

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На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом отремонтируют 32 километра дороги. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», причиной работ стала образовавшаяся колейность. «Наша задача в течение сезона обновить участки, приведя их в нормативное состояние, и это не ямочный ремонт, а полноценная замена слоев покрытия. Водителей ждут временные ограничения движения по одной полосе на ряде участков трассы», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. Ремонт проведут на нескольких участках трассы в Сосновском районе. Работы запланированы на 32 километрах дороги, уточнили в пресс-службе Упрдора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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