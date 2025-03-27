У задержанного основателя «Русагро» нашли израильский паспорт

В суде сообщили, что у задержанного основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича есть паспорт Израиля. Также в ходе заседания стало известно, что следствие настаивает на аресте Мошковича из-за опасений, что он может покинуть Россию.
«Основатель „Русагро“ Мошкович имеет паспорт Израиля», — передает РИА Новости информацию из суда. Кроме того, на данный момент мужчина проверяется на причастность к другим фактам хищений. Ему уже предъявили обвинения в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
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