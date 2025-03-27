На трассе из Челябинска в Екатеринбург на полгода частично ограничат движение

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Ограничения для транспорта будут действовать на восьми участках трассы
Ограничения для транспорта будут действовать на восьми участках трассы Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом с 31 марта по 15 октября на восьми участках ограничат движение для транспорта из-за ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги М-5 „Урал“, подъезд к городу Екатеринбург временно ограничивается движение транспортных средств в виде движения по одной полосе. Ограничение вводится с 31 марта по 15 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ограничение для транспорта на автодороге из Челябинска в Екатеринбург будет действовать на следующих участках:

  • км 11+400 — км 13+000 (правый проезд),
  • км 14+000 — км 15+500 (правый проезд),
  • км 16+500 — км 19+000 (правый проезд),
  • км 28+000 — км 32+000 (левый и правый проезд),
  • км 33+000 — км 34+500 (левый и правый проезд),
  • км 34+500 — км 37+500 (левый и правый проезд),
  • км 38+500 — км 42+000 (левый и правый проезд),
  • км 43+000 — км 44+300 (левый и правый проезд).

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Ограничение связано с ремонтом дороги, сообщили ранее в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Причиной работ стала образовавшаяся колейность.

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На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом с 31 марта по 15 октября на восьми участках ограничат движение для транспорта из-за ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги М-5 „Урал“, подъезд к городу Екатеринбург временно ограничивается движение транспортных средств в виде движения по одной полосе. Ограничение вводится с 31 марта по 15 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничение для транспорта на автодороге из Челябинска в Екатеринбург будет действовать на следующих участках: Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Ограничение связано с ремонтом дороги, сообщили ранее в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Причиной работ стала образовавшаяся колейность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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