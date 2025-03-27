На трассе из Челябинска в Екатеринбург на полгода частично ограничат движение

На федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом с 31 марта по 15 октября на восьми участках ограничат движение для транспорта из-за ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги М-5 „Урал“, подъезд к городу Екатеринбург временно ограничивается движение транспортных средств в виде движения по одной полосе. Ограничение вводится с 31 марта по 15 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Ограничение для транспорта на автодороге из Челябинска в Екатеринбург будет действовать на следующих участках:
- км 11+400 — км 13+000 (правый проезд),
- км 14+000 — км 15+500 (правый проезд),
- км 16+500 — км 19+000 (правый проезд),
- км 28+000 — км 32+000 (левый и правый проезд),
- км 33+000 — км 34+500 (левый и правый проезд),
- км 34+500 — км 37+500 (левый и правый проезд),
- км 38+500 — км 42+000 (левый и правый проезд),
- км 43+000 — км 44+300 (левый и правый проезд).
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута. Ограничение связано с ремонтом дороги, сообщили ранее в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». Причиной работ стала образовавшаяся колейность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.