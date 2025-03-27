Экс-владельцам «Арианта» не удалось вернуть доступ к своим счетам

Суд в Москве отклонил жалобу олигарха Аристова и его семьи на действия ФССП

27 марта 2025 в 15:05 Размер текста - 17 +

Семья Александра Аристова проиграла очередной суд приставам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Основателю национализированного холдинга «Ариант» Александру Аристову и его родственникам не удалось вернуть себе контроль над арестованными ФССП счетами. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил поданную ими жалобу на соответствующее решение нижестоящей инстанции. «Оставить решение без изменения. Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщается на сайте суда. Иск к приставам ранее подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. В рамках национализации холдинга «Ариант» приставы взыскивают с каждого 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. На счета и на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. 20 сентября такой же процесс и на такую же сумму начат в отношении ГК «Ариант». Иск к приставам был подан со стороны бывших владельцев «Арианта» в начале октября. Национализация «Арианта» связана с национализацией Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). До декабря 2020 года предприятия входили в один холдинг. Национализация активов была проведена по требованию Генпрокуратуры РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателю национализированного холдинга «Ариант» Александру Аристову и его родственникам не удалось вернуть себе контроль над арестованными ФССП счетами. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил поданную ими жалобу на соответствующее решение нижестоящей инстанции. «Оставить решение без изменения. Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщается на сайте суда. Иск к приставам ранее подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. В рамках национализации холдинга «Ариант» приставы взыскивают с каждого 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. На счета и на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. 20 сентября такой же процесс и на такую же сумму начат в отношении ГК «Ариант». Иск к приставам был подан со стороны бывших владельцев «Арианта» в начале октября. Национализация «Арианта» связана с национализацией Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). До декабря 2020 года предприятия входили в один холдинг. Национализация активов была проведена по требованию Генпрокуратуры РФ.