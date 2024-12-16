Суд Москвы отказал экс-хозяевам челябинского «Арианта» в претензиях к приставам

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Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей. Челябинск, аристов александр, кретов александр, олигархи
Иск к приставам подали Аристов (справа) и Кретов (слева) (архивное фото) Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Арбитражный суд Москвы отказал бывшим владельцам челябинского агрокомплекса «Ариант» Александру Кретову и Александру Аристову в претензиях к приставам. Информация об этом размещена в картотеке дел. Приставы продолжат взыскание с бывших владельцев и компании 46,6 миллиарда рублей в рамках национализации холдинга.

«Судебное заседание завершено. Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — говорится в решении Арбитражного суда Москвы.

Иск к приставам ранее подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. В рамках национализации холдинга «Ариант» приставы взыскивают с каждого 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. На счета и на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. 20 сентября такой же процесс и на такую же сумму начат в отношении ГК «Ариант». Иск к приставам был подан со стороны бывших владельцев «Арианта» в начале октября.

Национализация «Арианта» связана с национализацией Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). До декабря 2020 года предприятия входили в один холдинг. Национализация активов проводится по требованию Генпрокуратуры РФ. Вся информация о национализации холдинга «Ариант» собрана в сюжете на URA.RU.

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Арбитражный суд Москвы отказал бывшим владельцам челябинского агрокомплекса «Ариант» Александру Кретову и Александру Аристову в претензиях к приставам. Информация об этом размещена в картотеке дел. Приставы продолжат взыскание с бывших владельцев и компании 46,6 миллиарда рублей в рамках национализации холдинга. «Судебное заседание завершено. Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью», — говорится в решении Арбитражного суда Москвы. Иск к приставам ранее подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. В рамках национализации холдинга «Ариант» приставы взыскивают с каждого 46,6 миллиарда рублей в пользу государства. На счета и на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. 20 сентября такой же процесс и на такую же сумму начат в отношении ГК «Ариант». Иск к приставам был подан со стороны бывших владельцев «Арианта» в начале октября. Национализация «Арианта» связана с национализацией Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). До декабря 2020 года предприятия входили в один холдинг. Национализация активов проводится по требованию Генпрокуратуры РФ. Вся информация о национализации холдинга «Ариант» собрана в сюжете на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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