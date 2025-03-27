Якушев попросил Минтранс ускорить работу

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Якушев заявил, что Минтрансу необходимо ускорить работу с рекомендациями
Якушев заявил, что Минтрансу необходимо ускорить работу с рекомендациями Фото:

Минтранс РФ должен ускорить процесс принятия методических рекомендаций для регионов по программам развития общественного транспорта. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«До настоящего момента Минтрансом не утверждены методические рекомендации. Коллеги из регионов говорят, что не могут написать обоснования к программе, потому что не понимают, что финансируется. Поэтому просьба эту работу ускорить», — подчеркнул Владимир Якушев во время встречи с министром транспорта Романом Старовойтом, его слова передает официальный telegram-канал ЕР. Секретарь Генсовета ЕР отметил, что без этих рекомендаций сложно сформировать эффективные программы развития общественного транспорта.

В свою очередь, замминистра транспорта Виктор Тимофеев сообщил, что проект рекомендаций будет направлен в регионы в течение недели, а до 1 апреля министерство планирует принять решение о выделении субсидий для региональных программ. Это позволит регионам получить финансирование и начать активную работу по обновлению общественного транспорта.

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Минтранс РФ должен ускорить процесс принятия методических рекомендаций для регионов по программам развития общественного транспорта. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «До настоящего момента Минтрансом не утверждены методические рекомендации. Коллеги из регионов говорят, что не могут написать обоснования к программе, потому что не понимают, что финансируется. Поэтому просьба эту работу ускорить», — подчеркнул Владимир Якушев во время встречи с министром транспорта Романом Старовойтом, его слова передает официальный telegram-канал ЕР. Секретарь Генсовета ЕР отметил, что без этих рекомендаций сложно сформировать эффективные программы развития общественного транспорта. В свою очередь, замминистра транспорта Виктор Тимофеев сообщил, что проект рекомендаций будет направлен в регионы в течение недели, а до 1 апреля министерство планирует принять решение о выделении субсидий для региональных программ. Это позволит регионам получить финансирование и начать активную работу по обновлению общественного транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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