На пермский рынок заходит федеральная сеть кондитерских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сеть основали два брата из Махачкалы
Сеть основали два брата из Махачкалы Фото:

В Перми откроется новая кондитерская. Федеральная сеть «Ванлав» основана в Махачкале. 

«Первое заведение будет работать по франшизе. В будущем запланирован запуск более 10 точек», — сообщает ИА «Текст». 

В меню сети — десерты, рулеты, торты, трайфлы, печенье и другие сладости. Фирменным цветом заведений является фиолетовый. На официальном сайте сети сказано, что помимо Махачкалы они работают в Москве, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге и других городах страны. На сегодняшний день открыто более 40 точек. 

По данным в открытых источниках, основатели сети — Бегзада Рамазанов (более известный как Бек-кондитер). А также его брат Азиз Байрамбеков. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся первый магазин Putin Team Russia. Ценовой диапазон там варьируется от 7 000 до 30 000 рублей. Розничная сеть проекта насчитывает 40 магазинов по всей стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми откроется новая кондитерская. Федеральная сеть «Ванлав» основана в Махачкале.  «Первое заведение будет работать по франшизе. В будущем запланирован запуск более 10 точек», — сообщает ИА «Текст».  В меню сети — десерты, рулеты, торты, трайфлы, печенье и другие сладости. Фирменным цветом заведений является фиолетовый. На официальном сайте сети сказано, что помимо Махачкалы они работают в Москве, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге и других городах страны. На сегодняшний день открыто более 40 точек.  По данным в открытых источниках, основатели сети — Бегзада Рамазанов (более известный как Бек-кондитер). А также его брат Азиз Байрамбеков.  Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся первый магазин Putin Team Russia. Ценовой диапазон там варьируется от 7 000 до 30 000 рублей. Розничная сеть проекта насчитывает 40 магазинов по всей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...