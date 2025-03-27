На пермский рынок заходит федеральная сеть кондитерских

В Перми откроется новая кондитерская. Федеральная сеть «Ванлав» основана в Махачкале.
«Первое заведение будет работать по франшизе. В будущем запланирован запуск более 10 точек», — сообщает ИА «Текст».
В меню сети — десерты, рулеты, торты, трайфлы, печенье и другие сладости. Фирменным цветом заведений является фиолетовый. На официальном сайте сети сказано, что помимо Махачкалы они работают в Москве, Ростове-на-Дону, Саратове, Санкт-Петербурге и других городах страны. На сегодняшний день открыто более 40 точек.
По данным в открытых источниках, основатели сети — Бегзада Рамазанов (более известный как Бек-кондитер). А также его брат Азиз Байрамбеков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми открылся первый магазин Putin Team Russia. Ценовой диапазон там варьируется от 7 000 до 30 000 рублей. Розничная сеть проекта насчитывает 40 магазинов по всей стране.
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