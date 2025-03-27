Курганские VIP поздравили бойцов национальной гвардии с праздником

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День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта
День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, депутат Госдумы Александр Ильтяков, спикер облдумы Дмитрий Фролов поздравили бойцов Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области и telegram-канал Ильтякова.

В своих сообщениях власти выразили благодарность росгвардейцам. «Верные девизу ведомства „Всегда на страже“, вы обеспечиваете государственную безопасность, охраняете общественный порядок, противодействуете экстремизму и терроризму», — пишет Ильтяков в своем tg-канале.

Кроме того, губернатор Шумков отмечает, что многие росгвардейцы выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов в служении Отечеству.

К поздравлениям также присоединился спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов. «Росгвардия воплощает лучшие традиции, сложившиеся в предыдущие десятилетия во внутренних войсках, в подразделениях специального назначения и во вневедомственной охране. Особенно важна ваша деятельность в современных условиях, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поздравил с 90-летием жителя Курганской области. Он пережил немецкую оккупацию во время Великой Отечественной Войны. 

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков, депутат Госдумы Александр Ильтяков, спикер облдумы Дмитрий Фролов поздравили бойцов Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области и telegram-канал Ильтякова. В своих сообщениях власти выразили благодарность росгвардейцам. «Верные девизу ведомства „Всегда на страже“, вы обеспечиваете государственную безопасность, охраняете общественный порядок, противодействуете экстремизму и терроризму», — пишет Ильтяков в своем tg-канале. Кроме того, губернатор Шумков отмечает, что многие росгвардейцы выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции. Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов в служении Отечеству. К поздравлениям также присоединился спикер курганской облдумы Дмитрий Фролов. «Росгвардия воплощает лучшие традиции, сложившиеся в предыдущие десятилетия во внутренних войсках, в подразделениях специального назначения и во вневедомственной охране. Особенно важна ваша деятельность в современных условиях, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поздравил с 90-летием жителя Курганской области. Он пережил немецкую оккупацию во время Великой Отечественной Войны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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