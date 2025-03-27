Швейцарская техника и мебель от китайского гиганта: какие новые магазины открылись в Кургане

В Кургане открылись новые магазины от производителей бытовой техники. Швейцарский бренд Polaris и китайский Haier известны в России. Но технику в Кургане продает из них только Polaris, а от Haier предлагают кухонную мебель. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Новые фирменные магазины появились в Кургане. От швейцарского бренда Polaris с продажей бытовой техники и Haier Kitchen Lab, который предлагает мебель», — передал корреспондент.
Polaris — производитель бытовой техники, специализируется на выпуске мелкой бытовой техники, посуды, водонагревателей, климатического оборудования и тепловой техники. Haier, признанный самым крупным производителем бытовой техники в мире на протяжении последних 14 лет на 2022 год, расширил свою деятельность на российском рынке в 2023 году. Бренд начал реализацию мебели под маркой Haier Kitchen Lab. Компания Haier заключила контракты на изготовление модульных кухонь под своей торговой маркой с двумя производителями: немецкой фабрикой Beckermann K?chen, которая находится в городе Верль (Германия) и занимается производством мебели, и российской фабрикой «Ника» из Челябинской области.
Для производства модульных кухонь под своей торговой маркой компания заключила договора с немецкой компанией Beckermann K?chen, которая расположена в городе Верль и имеет собственное производство мебели, а также с российской фабрикой «Ника», базирующейся в Челябинской области.
Открытие новых магазинов в Кургане происходит на фоне активной торговли мебелью и бытовыми товарами от IKEA среди местных жителей. Курганцы продают продукцию шведской компании по значительно сниженным ценам через интернет-площадки.
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