Журналистку Первого канала, погибшую в Белгородской области, похоронят 30 марта

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Прокофьеву похоронят днем 30 марта на Троекуровском кладбище
Прокофьеву похоронят днем 30 марта на Троекуровском кладбище Фото:
новость из сюжета
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Прощание с военкором Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при выполнении профессионального долга, состоится 30 марта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«Прощание с нашим военкором Анной Прокофьевой состоится в это воскресенье», — сказала ведущая в эфире Первого канала. Место проведения церемонии — траурный зал Троекуровского кладбища, время — 13:30.

Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области, выполняя редакционное задание. Первыми о ее смерти сообщили другие военкоры. Журналистке было 35 лет. В инциденте также пострадал оператор Дмитрий Волков, который находился с ней вместе.

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Прощание с военкором Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при выполнении профессионального долга, состоится 30 марта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. «Прощание с нашим военкором Анной Прокофьевой состоится в это воскресенье», — сказала ведущая в эфире Первого канала. Место проведения церемонии — траурный зал Троекуровского кладбища, время — 13:30. Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области, выполняя редакционное задание. Первыми о ее смерти сообщили другие военкоры. Журналистке было 35 лет. В инциденте также пострадал оператор Дмитрий Волков, который находился с ней вместе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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