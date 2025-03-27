Журналистку Первого канала, погибшую в Белгородской области, похоронят 30 марта

Прощание с военкором Первого канала Анной Прокофьевой, погибшей при выполнении профессионального долга, состоится 30 марта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
«Прощание с нашим военкором Анной Прокофьевой состоится в это воскресенье», — сказала ведущая в эфире Первого канала. Место проведения церемонии — траурный зал Троекуровского кладбища, время — 13:30.
Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области, выполняя редакционное задание. Первыми о ее смерти сообщили другие военкоры. Журналистке было 35 лет. В инциденте также пострадал оператор Дмитрий Волков, который находился с ней вместе.
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