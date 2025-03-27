Во Владивостоке игры плей-офф «Трактора» смотреть дешевле, чем в Челябинске. Инфографика

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Билеты на хоккей в Челябинске стоят дороже, чем во Владивостоке
Билеты на хоккей в Челябинске стоят дороже, чем во Владивостоке Фото:

Стоимость билетов на игры первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Трактором» и «Адмиралом» отличаются в зависимости от города. Корреспондент URA.RU убедился, что во Владивостоке билеты стоят существенно дешевле.

«По состоянию на 27 марта в Челябинске на игру, которая состоится в этот день, в продаже остались билеты стоимостью от 2060 до 4410 рублей. Во Владивостоке на игру, которая состоится между этими командами 2 апреля, в продаже есть билеты от 630 до 1470 рублей», — сообщается на сайтах клубов в разделе продажи билетов.

Игры состоятся 27 и 29 марта в Челябинске. Затем команды перелетят во Владивосток, где сыграют 31 марта и 2 апреля.

«Трактор» вышел в плей-офф «Кубка Гагарина» с первого места Восточной конференции КХЛ, «Адмирал» — с восьмого. Команды будут играть до четырех побед одной из них.

Сейчас часть билетов на игры первого раунда плей-офф уже раскуплены. На момент открытия продажи, по информации telegram-канала «Штаб хоккеиста», цены были следующими. «Трактор» (Челябинск) 1190 — 4880 рублей, «Салават Юлаев» (Уфа) 1300 — 5300 рублей, «Спартак» (Москва) 1700 — 8000 рублей, «Динамо» (Минск) 1700 — 5000 рублей, «Локомотив» (Ярославль) 800 — 2900 рублей, «Автомобилист» (Екатеринбург) 1000 — 3000 рублей, ЦСКА (Москва) 650 — 3000 рублей, «Металлург» (Магнитогорск) 400 — 1000 рублей.

Такова стоимость билетов на первый раунд плей-офф на момент начала продаж
Такова стоимость билетов на первый раунд плей-офф на момент начала продаж
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Стоимость билетов на игры первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Трактором» и «Адмиралом» отличаются в зависимости от города. Корреспондент URA.RU убедился, что во Владивостоке билеты стоят существенно дешевле. «По состоянию на 27 марта в Челябинске на игру, которая состоится в этот день, в продаже остались билеты стоимостью от 2060 до 4410 рублей. Во Владивостоке на игру, которая состоится между этими командами 2 апреля, в продаже есть билеты от 630 до 1470 рублей», — сообщается на сайтах клубов в разделе продажи билетов. Игры состоятся 27 и 29 марта в Челябинске. Затем команды перелетят во Владивосток, где сыграют 31 марта и 2 апреля. «Трактор» вышел в плей-офф «Кубка Гагарина» с первого места Восточной конференции КХЛ, «Адмирал» — с восьмого. Команды будут играть до четырех побед одной из них. Сейчас часть билетов на игры первого раунда плей-офф уже раскуплены. На момент открытия продажи, по информации telegram-канала «Штаб хоккеиста», цены были следующими. «Трактор» (Челябинск) 1190 — 4880 рублей, «Салават Юлаев» (Уфа) 1300 — 5300 рублей, «Спартак» (Москва) 1700 — 8000 рублей, «Динамо» (Минск) 1700 — 5000 рублей, «Локомотив» (Ярославль) 800 — 2900 рублей, «Автомобилист» (Екатеринбург) 1000 — 3000 рублей, ЦСКА (Москва) 650 — 3000 рублей, «Металлург» (Магнитогорск) 400 — 1000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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