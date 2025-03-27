Стоимость билетов на игры первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Трактором» и «Адмиралом» отличаются в зависимости от города. Корреспондент URA.RU убедился, что во Владивостоке билеты стоят существенно дешевле.
«По состоянию на 27 марта в Челябинске на игру, которая состоится в этот день, в продаже остались билеты стоимостью от 2060 до 4410 рублей. Во Владивостоке на игру, которая состоится между этими командами 2 апреля, в продаже есть билеты от 630 до 1470 рублей», — сообщается на сайтах клубов в разделе продажи билетов.
Игры состоятся 27 и 29 марта в Челябинске. Затем команды перелетят во Владивосток, где сыграют 31 марта и 2 апреля.
«Трактор» вышел в плей-офф «Кубка Гагарина» с первого места Восточной конференции КХЛ, «Адмирал» — с восьмого. Команды будут играть до четырех побед одной из них.
Сейчас часть билетов на игры первого раунда плей-офф уже раскуплены. На момент открытия продажи, по информации telegram-канала «Штаб хоккеиста», цены были следующими. «Трактор» (Челябинск) 1190 — 4880 рублей, «Салават Юлаев» (Уфа) 1300 — 5300 рублей, «Спартак» (Москва) 1700 — 8000 рублей, «Динамо» (Минск) 1700 — 5000 рублей, «Локомотив» (Ярославль) 800 — 2900 рублей, «Автомобилист» (Екатеринбург) 1000 — 3000 рублей, ЦСКА (Москва) 650 — 3000 рублей, «Металлург» (Магнитогорск) 400 — 1000 рублей.
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