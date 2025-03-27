В курганском округе на праймериз заявились пять кандидатов

На предварительные голосования в Шумихинскую думу (Курганская область) заявились пять кандидатов. Интересно то, что ни один из претендентов не является действующих депутатом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов.
«Заявилось сразу пять кандидатов. До этого долгое время никто не подавал документы на праймериз. Причем, все заявившиеся — не являются действующими депутатами нынешнего созыва думы. Они пришли из разных сфер», — рассказывают URA.RU источники.
Среди зарегистрированных кандидатов — Куандыков Балтабай от партии и трое беспартийных: Петрушин Андрей, Политова Вера, Шашкова Марина. Еще одна участница голосования, Юдина Елена — сторонник партии. Кандидаты представляют различные избирательные округа: большинство из них от округа № 2, в то время как Елена Юдина будет бороться за место от округа № 4.
Ранее URA.RU писало, что yа предварительные голосования в Шадринскую городскую думу заявились сразу четыре депутата. При этом, в этот «квартет» входят действующие политики, которые работают в нынешнем созыве.
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