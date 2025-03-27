Как появилась Росгвардия в Кургане и чем занимается ведомство

Росгвардия в Кургане отмечает профессиональный праздник
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Сотрудники Росгвардии отмечают профессиональный праздник
Сотрудники Росгвардии отмечают профессиональный праздник Фото:

Росгвардия в Кургане появилась в результате реформы правоохранительных органов России, которая привела к созданию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) в 2016 году. 27 марта структура отмечает свой профессиональный праздник. URA.RU собрало историю появления Росгвардии в Кургане.

Предыстория

До создания Росгвардии в Кургане уже существовали специальные подразделения, такие как отряд милиции особого назначения (ОМОН), созданный 12 апреля 1993 года. В 2014 году он был переименован в отряд мобильный особого назначения «Скиф» Управления МВД по Курганской области. В 2016 году, после создания Росгвардии, отряд «Скиф» стал частью Росгвардии Российской Федерации по Курганской области.

Создание Росгвардии

5 апреля 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии, которая включила в себя Внутренние войска МВД России, подразделения ОМОН, СОБР и другие специальные формирования. Это решение было направлено на укрепление государственной безопасности и защиту прав и свобод граждан.

Управление Росгвардии по Курганской области было зарегистрировано 18 октября 2016 года и находится по адресу ул. Бурова-Петрова, стр. 95Б в Кургане. Основной вид деятельности — обеспечение общественного порядка и безопасности. Начальником управления является Андрей Иванов.

Задачи и деятельность Росгвардии в Кургане

Охрана общественного порядка: Росгвардейцы участвуют в патрулировании улиц, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях и ликвидируют последствия стихийных бедствий. Например, они обеспечивали безопасность во время выборов Президента Российской Федерации и матчей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.

Борьба с терроризмом и экстремизмом: Росгвардейцы участвуют в контртеррористических операциях, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп. В Кургане подразделения Росгвардии тесно взаимодействуют с УМВД по Курганской области для борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Охрана важных объектов: Росгвардия защищает стратегические объекты, такие как предприятия ядерной и химической промышленности. В Курганской области насчитывается 15 объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии.

Вневедомственная охрана: Сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность объектов и имущества граждан. В регионе действуют 60 групп задержания вневедомственной охраны, которые несут службу круглосуточно.

Патриотическое воспитание молодежи: Бойцы отряда «Скиф» проводят «Уроки мужества» для школьников и участвуют в военно-патриотических мероприятиях.

Признание и награды

Многие сотрудники Росгвардии в Кургане были награждены государственными наградами и медалями за мужество и профессионализм. За время существования отряда «Скиф» более 130 человек получили государственные награды, а более 500 раз сотрудники были награждены ведомственными медалями.

URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков и депутат Госдумы Александр Ильтяков поздравили бойцов Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. В своих поздравлениях они выразили благодарность росгвардейцам за обеспечение государственной безопасности, охрану общественного порядка и борьбу с экстремизмом и терроризмом.

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Росгвардия в Кургане появилась в результате реформы правоохранительных органов России, которая привела к созданию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) в 2016 году. 27 марта структура отмечает свой профессиональный праздник. URA.RU собрало историю появления Росгвардии в Кургане. Предыстория До создания Росгвардии в Кургане уже существовали специальные подразделения, такие как отряд милиции особого назначения (ОМОН), созданный 12 апреля 1993 года. В 2014 году он был переименован в отряд мобильный особого назначения «Скиф» Управления МВД по Курганской области. В 2016 году, после создания Росгвардии, отряд «Скиф» стал частью Росгвардии Российской Федерации по Курганской области. Создание Росгвардии 5 апреля 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о создании Росгвардии, которая включила в себя Внутренние войска МВД России, подразделения ОМОН, СОБР и другие специальные формирования. Это решение было направлено на укрепление государственной безопасности и защиту прав и свобод граждан. Управление Росгвардии по Курганской области было зарегистрировано 18 октября 2016 года и находится по адресу ул. Бурова-Петрова, стр. 95Б в Кургане. Основной вид деятельности — обеспечение общественного порядка и безопасности. Начальником управления является Андрей Иванов. Задачи и деятельность Росгвардии в Кургане Охрана общественного порядка: Росгвардейцы участвуют в патрулировании улиц, обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях и ликвидируют последствия стихийных бедствий. Например, они обеспечивали безопасность во время выборов Президента Российской Федерации и матчей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Борьба с терроризмом и экстремизмом: Росгвардейцы участвуют в контртеррористических операциях, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп. В Кургане подразделения Росгвардии тесно взаимодействуют с УМВД по Курганской области для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Охрана важных объектов: Росгвардия защищает стратегические объекты, такие как предприятия ядерной и химической промышленности. В Курганской области насчитывается 15 объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии. Вневедомственная охрана: Сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность объектов и имущества граждан. В регионе действуют 60 групп задержания вневедомственной охраны, которые несут службу круглосуточно. Патриотическое воспитание молодежи: Бойцы отряда «Скиф» проводят «Уроки мужества» для школьников и участвуют в военно-патриотических мероприятиях. Признание и награды Многие сотрудники Росгвардии в Кургане были награждены государственными наградами и медалями за мужество и профессионализм. За время существования отряда «Скиф» более 130 человек получили государственные награды, а более 500 раз сотрудники были награждены ведомственными медалями. URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков и депутат Госдумы Александр Ильтяков поздравили бойцов Росгвардии с Днем войск национальной гвардии. В своих поздравлениях они выразили благодарность росгвардейцам за обеспечение государственной безопасности, охрану общественного порядка и борьбу с экстремизмом и терроризмом.
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