Следователи проверяют информацию о смерти бизнесмена на лыжной базе в Перми

Ведомство проводит проверку
Сотрудники СУ СК России выясняют обстоятельства смерти генерального директора компании «Алга» Алексея Булатова. Бизнесмена нашли мертвым на пермской лыжной базе «Динамо» 9 апреля.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее URA.RU рассказало, что тело Булатова нашла его жена. По данным СМИ, у бизнесмена были многомиллионные долги.
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