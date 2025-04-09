Следователи проверяют информацию о смерти бизнесмена на лыжной базе в Перми

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Ведомство проводит проверку
Ведомство проводит проверку Фото:

Сотрудники СУ СК России выясняют обстоятельства смерти генерального директора компании «Алга» Алексея Булатова. Бизнесмена нашли мертвым на пермской лыжной базе «Динамо» 9 апреля.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Ранее URA.RU рассказало, что тело Булатова нашла его жена. По данным СМИ, у бизнесмена были многомиллионные долги.

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Сотрудники СУ СК России выясняют обстоятельства смерти генерального директора компании «Алга» Алексея Булатова. Бизнесмена нашли мертвым на пермской лыжной базе «Динамо» 9 апреля. «Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Ранее URA.RU рассказало, что тело Булатова нашла его жена. По данным СМИ, у бизнесмена были многомиллионные долги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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