За что бывшего курганского силовика Кашина выпустили раньше срока из свердловской колонии

Выпущенный из колонии экс-начальник отдела полиции «Далматовский» Андрей Кашин раскаялся и выплатил в бюджет сумму полученной взятки. Это стало одним из оснований для замены ему наказания на ограничение свободы. Об этом URA.RU сообщили в Тагилстроевском районном суде.
Адвокаты Кашина предоставили в ходатайстве об изменении вида наказания своему клиенту несколько доводов. «Кашин <…> в настоящее время вину признал, в содеянном раскаялся, сумма конфискации денежных средств, соответствующая размеру взятки в размере 105993,80 рублей погашена в полном объеме», — рассказали в суде в ответ на запрос редакции. Судом ходатайство Кашина о замене колонии более мягким видом наказания было удовлетворено.
Суд рассматривал также документы из ИК-13. В колонии Кашина характеризовали с положительной стороны. Он посещал воспитательные мероприятия, был трудоустроен, выполнял работы по благоустройству колонии без оплаты труда. Также было отмечено, что он поддерживает связь с родными. Ему гарантировали трудоустройство на воле.
Суд учел все доводы и заменил Кашину колонию ограничением свободы. Ему предстоит провести восемь месяцев в режиме с мерами, назначенными судом.
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