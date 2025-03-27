За что бывшего курганского силовика Кашина выпустили раньше срока из свердловской колонии

Вышедший из тюрьмы курганский экс-силовик Кашин выплатил сумму полученной взятки
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Курганский экс-силовик Кашин исправился в свердловской колонии
Курганский экс-силовик Кашин исправился в свердловской колонии Фото:

Выпущенный из колонии экс-начальник отдела полиции «Далматовский» Андрей Кашин раскаялся и выплатил в бюджет сумму полученной взятки. Это стало одним из оснований для замены ему наказания на ограничение свободы. Об этом URA.RU сообщили в Тагилстроевском районном суде.

Адвокаты Кашина предоставили в ходатайстве об изменении вида наказания своему клиенту несколько доводов. «Кашин <…> в настоящее время вину признал, в содеянном раскаялся, сумма конфискации денежных средств, соответствующая размеру взятки в размере 105993,80 рублей погашена в полном объеме», — рассказали в суде в ответ на запрос редакции. Судом ходатайство Кашина о замене колонии более мягким видом наказания было удовлетворено.

Суд рассматривал также документы из ИК-13. В колонии Кашина характеризовали с положительной стороны. Он посещал воспитательные мероприятия, был трудоустроен, выполнял работы по благоустройству колонии без оплаты труда. Также было отмечено, что он поддерживает связь с родными. Ему гарантировали трудоустройство на воле.

Суд учел все доводы и заменил Кашину колонию ограничением свободы. Ему предстоит провести восемь месяцев в режиме с мерами, назначенными судом.

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Выпущенный из колонии экс-начальник отдела полиции «Далматовский» Андрей Кашин раскаялся и выплатил в бюджет сумму полученной взятки. Это стало одним из оснований для замены ему наказания на ограничение свободы. Об этом URA.RU сообщили в Тагилстроевском районном суде. Адвокаты Кашина предоставили в ходатайстве об изменении вида наказания своему клиенту несколько доводов. «Кашин <…> в настоящее время вину признал, в содеянном раскаялся, сумма конфискации денежных средств, соответствующая размеру взятки в размере 105993,80 рублей погашена в полном объеме», — рассказали в суде в ответ на запрос редакции. Судом ходатайство Кашина о замене колонии более мягким видом наказания было удовлетворено. Суд рассматривал также документы из ИК-13. В колонии Кашина характеризовали с положительной стороны. Он посещал воспитательные мероприятия, был трудоустроен, выполнял работы по благоустройству колонии без оплаты труда. Также было отмечено, что он поддерживает связь с родными. Ему гарантировали трудоустройство на воле. Суд учел все доводы и заменил Кашину колонию ограничением свободы. Ему предстоит провести восемь месяцев в режиме с мерами, назначенными судом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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