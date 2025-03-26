На каких условиях экс-начальник курганского отдела полиции Кашин вышел из колонии

Приговоренный за взяточничество к лишению свободы экс-начальник ОМВД «Далматовский» (Курганская область) Андрей Кашин сумел раньше срока выйти из колонии. На каких условиях бывшему полковнику полиции изменили наказание, URA.RU рассказали в Тагилстроевском районном суде города Нижний Тагил Свердловской области
«Суд заменил неотбытую часть наказания Кашина, ранее назначенную Далматовским районным судом Курганской области, на более мягкий вид — ограничение свободы». Решение о замене наказания было принято в рамках рассмотрения дела по новым обстоятельствам, указанным в заявлении осужденного. Оно было подано адвокатами Мариной Плоховой и Виталием Гейворонским.
Кашину оставалось отсидеть в колонии четыре месяца и десять дней. Суд вдвое увеличил этот срок, разрешив мужчине покинуть нижнетагильскую ИК-13. Осужденному назначено ограничение свободы на срок восемь месяцев двадцать дней с определенными условиями. Суду были представлены гарантии того, что у экс-полковника будет новое место работы. Среди ограничительных мер — запрет на изменение места жительства и работы без согласия специализированного государственного органа, запрет на выезд за пределы муниципального образования и комендантский час с 22:00 до 6:00.
Дополнительно Кашину наложены обязательства регулярно являться в специализированный государственный орган для регистрации два раза в месяц. Эти меры направлены на контроль за соблюдением условий ограничения свободы и адаптацию осужденного к условиям общественной жизни при соблюдении законодательства.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский экс-силовик вышел из колонии на свободу. Осужденный за взяточничество бывший начальник далматовского отдела полиции заменил остаток тюремного срока ограничением свободы.
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