26 марта 2025

Осужденный за коррупцию экс-полковник курганской полиции Кашин вышел на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденного за коррупцию курганского экс-силовика выпустили из тюрьмы
Осужденного за коррупцию курганского экс-силовика выпустили из тюрьмы Фото:

Осужденный за взятки экс-полковник полиции Андрей Кашин вышел из колонии раньше срока. Бывшему шефу ОВД «Далматовский» (Курганская область) заменили остаток срока наказания более мягким видом. Об этом URA.RU рассказали в Тагилстроевском районном суде.

«Кашину удовлетворили ходатайство в смягчении наказания. Действующий вид наказания был заменен на ограничение свободы», — сообщили в судебной организации в ответ на запрос редакции. Бывший полковник полиции покинет колонию в Свердловской области.

Заявление адвокаты Кашина подали в середине января. В начале марта суд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его.

Кашин отбывал наказание в виде трех лет и десяти месяцев лишения свободы за получение взяток. Под следствие он попал еще в 2020 году. Его судили трижды, прежде чем лишить свободы и отправить за решетку.

Ранее URA.RU сообщало, что осужденному экс-силовику Кашину отказали в УДО. В ноябре 2024 года суд отказал Кашину в досрочном освобождении, поскольку не нашел веских доводов в пользу того, что мужчина исправился.

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Осужденный за взятки экс-полковник полиции Андрей Кашин вышел из колонии раньше срока. Бывшему шефу ОВД «Далматовский» (Курганская область) заменили остаток срока наказания более мягким видом. Об этом URA.RU рассказали в Тагилстроевском районном суде. «Кашину удовлетворили ходатайство в смягчении наказания. Действующий вид наказания был заменен на ограничение свободы», — сообщили в судебной организации в ответ на запрос редакции. Бывший полковник полиции покинет колонию в Свердловской области. Заявление адвокаты Кашина подали в середине января. В начале марта суд рассмотрел ходатайство и удовлетворил его. Кашин отбывал наказание в виде трех лет и десяти месяцев лишения свободы за получение взяток. Под следствие он попал еще в 2020 году. Его судили трижды, прежде чем лишить свободы и отправить за решетку. Ранее URA.RU сообщало, что осужденному экс-силовику Кашину отказали в УДО. В ноябре 2024 года суд отказал Кашину в досрочном освобождении, поскольку не нашел веских доводов в пользу того, что мужчина исправился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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