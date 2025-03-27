Текслер выехал на место ЧП в Еманжелинск

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Алексей Текслер выехал к месту взрыва
Алексей Текслер выехал к месту взрыва Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал на место взрыва газа в Еманжелинском поселке Красногорский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Губернатор выехал на место происшествия в Еманжелинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе. К месту происшествия стянуты силы  полиции, МЧС и скорая помощь.

Взрыв произошел 27 марта в жилой пятиэтажке. По предварительной информации, есть раненые и как минимум один погибший.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал на место взрыва газа в Еманжелинском поселке Красногорский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. «Губернатор выехал на место происшествия в Еманжелинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе. К месту происшествия стянуты силы  полиции, МЧС и скорая помощь. Взрыв произошел 27 марта в жилой пятиэтажке. По предварительной информации, есть раненые и как минимум один погибший.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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