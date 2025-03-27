Текслер выехал на место ЧП в Еманжелинск

Алексей Текслер выехал к месту взрыва
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выехал на место взрыва газа в Еманжелинском поселке Красногорский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Губернатор выехал на место происшествия в Еманжелинск», — сообщили URA.RU в пресс-службе. К месту происшествия стянуты силы полиции, МЧС и скорая помощь.
Взрыв произошел 27 марта в жилой пятиэтажке. По предварительной информации, есть раненые и как минимум один погибший.
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