Курган богат талантами: Лаврентьев поедет в Черногорию на соревнования по дзюдо

Курганский дзюдоист Лаврентьев будет соревноваться на Чемпионате Европы
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат состоится с 23 по 27 апреля в Черногории
Чемпионат состоится с 23 по 27 апреля в Черногории Фото:

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев примет участие в Чемпионате Европы по дзюдо. Он состоится с 23 по 27 апреля в Подгорице, Черногория. Об этом сообщает «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», где тренируется Лаврентьев.

Спортсмен выступит в весовой категории до 73 килограммов. «На сегодняшний день Данил занимает третью строчку мирового рейтинга по дзюдо, в 2024 году он стал серебряным призером чемпионата Европы», — сообщает школа. В состав команды также войдут Аюб Блиев (до 60 кг), Иван Черных и Мурад Чопанов (до 66 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский и Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Ранее URA.RU писало, что Лаврентьев выступал на международном турнире «Большой шлем». Он занял второе место.

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Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев примет участие в Чемпионате Европы по дзюдо. Он состоится с 23 по 27 апреля в Подгорице, Черногория. Об этом сообщает «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», где тренируется Лаврентьев. Спортсмен выступит в весовой категории до 73 килограммов. «На сегодняшний день Данил занимает третью строчку мирового рейтинга по дзюдо, в 2024 году он стал серебряным призером чемпионата Европы», — сообщает школа. В состав команды также войдут Аюб Блиев (до 60 кг), Иван Черных и Мурад Чопанов (до 66 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский и Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг). Ранее URA.RU писало, что Лаврентьев выступал на международном турнире «Большой шлем». Он занял второе место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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