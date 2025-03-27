Экс-главу «Русагагро» арестовали вслед за Мошковичем

Басова арестовали по делу о превышении полномочий и мошенничестве
новость из сюжетаЗадержан основатель агрохолдинга «Русагро»
Суд арестовал экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова по делу о мошенничестве до 25 мая. Такое решение было принято в зале Мещанского суда Москвы
Следователь просил об аресте Басова, так как он имеет гражданство Гренады и может скрыться. Самого Мошковича также арестовали ранее до 25 мая. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.
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