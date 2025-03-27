Экс-главу «Русагагро» арестовали вслед за Мошковичем

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Басова арестовали по делу о превышении полномочий и мошенничестве
Басова арестовали по делу о превышении полномочий и мошенничестве Фото:
новость из сюжета
Задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

Суд арестовал экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова по делу о мошенничестве до 25 мая. Такое решение было принято в зале Мещанского суда Москвы

Следователь просил об аресте Басова, так как он имеет гражданство Гренады и может скрыться. Самого Мошковича также арестовали ранее до 25 мая. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. 

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Суд арестовал экс-гендиректора «Русагро» Максима Басова по делу о мошенничестве до 25 мая. Такое решение было принято в зале Мещанского суда Москвы Следователь просил об аресте Басова, так как он имеет гражданство Гренады и может скрыться. Самого Мошковича также арестовали ранее до 25 мая. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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