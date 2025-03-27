Курганцы обсуждают возможное возвращение экс-главы Сигидаева в регион

Кандидатура бывшего директора департамента здравоохранения Курганской области Алексея Сигидаева рассматривается на должность руководителя будущего филиала Российского медицинского университета, который планируют открыть в Кургане. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональным властям.
«Среди вероятных кандидатур на должность ректора Курганского филиала Российского медицинского университета обсуждается Алексей Сигидаев», — сообщил источник. В настоящее время Сигидаев работает директором координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности в Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова.
Получал ли предложение Сигидаев, оперативно выяснить не удалось. На звонки по телефону координационно-аналитического центра никто не ответил. Направлен запрос на электронный адрес директора центра, ответ ожидается.
По мнению источника, Сигидаев мог бы выступить как организатор нового филиала медицинского вуза в Кургана на первых этапах. Другой источник сомневается в том, что экс-глава депздрава вернется в Курган, однако не исключено, что он может вести работу дистанционно.
Алексей Сигидаев руководил департаментом здравоохранения Курганской области с ноября 2021 года по 6 февраля 2024 года. После окончания срока трудового договора Сигидаев покинул Курган. Позже стало известно, что он занял должность заместителя директора координационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности в Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова. Открыть филиал Российского университета медицины Минздрава России в Кургане планируется в сентябре 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».