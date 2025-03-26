В ХМАО два раза увеличился спрос на летнюю резину

В Югре в преддверии межсезонья продажа летних шин выросла вдвое. В лидерах покрышки импортного производства, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито».
«За март продажи как новой летней резины, так и вариантов в ресейле выросли на платформе в 1,9 раза по сравнению с февралем», — рассказали аналитики. Чаще всего жители ХМАО покупали летнюю резину бренда Pirelli, на долю которого пришлось 12% от общего объема продаж. На втором месте по количеству продаж — Yokohama (8%), а на третьем — Continental (7%).
Среди новых летних шин самой популярной среди жителей региона стала резина от КАМА (14%). Второе место по количеству продаж заняли бренды Triangle и Kumho (12%). Замыкает топ-3 летняя резина от Pirelli (8%).
Ранее URA. RU сообщало, что в ХМАО осенью резко дешевела зимняя резина для автомобилей. Падение стоимости на подержанные комплекты от отдельных зарубежных брендов доходило до 25%.
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