26 марта 2025

В ХМАО два раза увеличился спрос на летнюю резину

© Служба новостей «URA.RU»
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В два раза увеличился спрос на летнюю резину в ХМАО
В два раза увеличился спрос на летнюю резину в ХМАО Фото:

В Югре в преддверии межсезонья продажа летних шин выросла вдвое. В лидерах покрышки импортного производства, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито».

«За март продажи как новой летней резины, так и вариантов в ресейле выросли на платформе в 1,9 раза по сравнению с февралем», — рассказали аналитики. Чаще всего жители ХМАО покупали летнюю резину бренда Pirelli, на долю которого пришлось 12% от общего объема продаж. На втором месте по количеству продаж — Yokohama (8%), а на третьем — Continental (7%).

Среди новых летних шин самой популярной среди жителей региона стала резина от КАМА (14%). Второе место по количеству продаж заняли бренды Triangle и Kumho (12%). Замыкает топ-3 летняя резина от Pirelli (8%).

Ранее URA. RU сообщало, что в ХМАО осенью резко дешевела зимняя резина для автомобилей. Падение стоимости на подержанные комплекты от отдельных зарубежных брендов доходило до 25%. 

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В Югре в преддверии межсезонья продажа летних шин выросла вдвое. В лидерах покрышки импортного производства, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито». «За март продажи как новой летней резины, так и вариантов в ресейле выросли на платформе в 1,9 раза по сравнению с февралем», — рассказали аналитики. Чаще всего жители ХМАО покупали летнюю резину бренда Pirelli, на долю которого пришлось 12% от общего объема продаж. На втором месте по количеству продаж — Yokohama (8%), а на третьем — Continental (7%). Среди новых летних шин самой популярной среди жителей региона стала резина от КАМА (14%). Второе место по количеству продаж заняли бренды Triangle и Kumho (12%). Замыкает топ-3 летняя резина от Pirelli (8%). Ранее URA. RU сообщало, что в ХМАО осенью резко дешевела зимняя резина для автомобилей. Падение стоимости на подержанные комплекты от отдельных зарубежных брендов доходило до 25%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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