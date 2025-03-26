В Ханты-Мансийске стартует прием заявления в первый класс

В столице ХМАО с 28 марта начнется прием заявлений в первый класс. Он пройдет в два этапа, сообщает мэрия на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».
«С 28 марта по 30 июня — для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. А также для тех, кто проживает на закреплённой территории», — сообщает мэрия на странице.
Второй этап пройдет с 7 июля до момента заполнения свободных мест, но крайний срок — 5 сентября. В это время подать заявки могут родители детей, которые не проживают на закрепленной территории.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте возник ажиотаж при подаче заявлений в первый класс. В первый день приемной кампании подано более 6400 заявлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!