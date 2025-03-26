26 марта 2025

В Ханты-Мансийске стартует прием заявления в первый класс

В Ханты-Мансийске с 28 марта можно подать заявление в первый класс
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске с 28 марта стартует прием заявлений в первый класс
В Ханты-Мансийске с 28 марта стартует прием заявлений в первый класс Фото:

В столице ХМАО с 28 марта начнется прием заявлений в первый класс. Он пройдет в два этапа, сообщает мэрия на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«С 28 марта по 30 июня — для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. А также для тех, кто проживает на закреплённой территории», — сообщает мэрия на странице.

Второй этап пройдет с 7 июля до момента заполнения свободных мест, но крайний срок — 5 сентября. В это время подать заявки могут родители детей, которые не проживают на закрепленной территории.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте возник ажиотаж при подаче заявлений в первый класс. В первый день приемной кампании подано более 6400 заявлений.

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В столице ХМАО с 28 марта начнется прием заявлений в первый класс. Он пройдет в два этапа, сообщает мэрия на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «С 28 марта по 30 июня — для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. А также для тех, кто проживает на закреплённой территории», — сообщает мэрия на странице. Второй этап пройдет с 7 июля до момента заполнения свободных мест, но крайний срок — 5 сентября. В это время подать заявки могут родители детей, которые не проживают на закрепленной территории. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте возник ажиотаж при подаче заявлений в первый класс. В первый день приемной кампании подано более 6400 заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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