Суд арестовал имущество трех топ-менеджеров Роснано

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У топ-менеджеров Роснано изъяли имущество по делу о злоупотреблении полномочиями
У топ-менеджеров Роснано изъяли имущество по делу о злоупотреблении полномочиями Фото:

Суд наложил арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями.

«В настоящий момент на имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест», — передает сообщение следователя ТАСС из зала Мещанского суда Москвы. Там рассматривается вопрос о продлении им ареста. Следствие также изъяло документы по делу топ-менеджеров в Минфине и Минюсте. 

По делу, в частности, проходят бывшие топ-менеджеры «Роснано» — Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова. Они были задержаны в рамках дела о нецелевом расходовании более чем 43 млрд рублей.

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Суд наложил арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями. «В настоящий момент на имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест», — передает сообщение следователя ТАСС из зала Мещанского суда Москвы. Там рассматривается вопрос о продлении им ареста. Следствие также изъяло документы по делу топ-менеджеров в Минфине и Минюсте.  По делу, в частности, проходят бывшие топ-менеджеры «Роснано» — Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова. Они были задержаны в рамках дела о нецелевом расходовании более чем 43 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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