Суд арестовал имущество трех топ-менеджеров Роснано

Суд наложил арест на имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями.
«В настоящий момент на имущество обвиняемых по делу наложен обеспечительный арест», — передает сообщение следователя ТАСС из зала Мещанского суда Москвы. Там рассматривается вопрос о продлении им ареста. Следствие также изъяло документы по делу топ-менеджеров в Минфине и Минюсте.
По делу, в частности, проходят бывшие топ-менеджеры «Роснано» — Борис Подольский, Артур Галстян и Марина Касенкова. Они были задержаны в рамках дела о нецелевом расходовании более чем 43 млрд рублей.
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