Помощник переводчика украинской переговорной группы сбежал от мобилизации после переговоров в Эр-Рияде, где 23 марта встречались представители США и Украины. Мужчина исчез сразу после переговоров, улетев из Саудовской Аравии в Турцию, а затем во Францию.
«„Испарился“ помощник переводчика украинской делегации. Он „раптом зник“ — то есть вдруг исчез из отеля, больше его уже не видели», — пишет издание «Минская правда». Как выяснилось позже, он улетел в Турцию, а оттуда продолжил свой путь во Францию. Инцидент украинские власти отказались комментировать. По данным источников, сбежавший член делегации предпочел свободу от службы в ВСУ. Вероятно, его побег был заранее спланирован.
В Киеве 3 марта была приостановлена выдача документов для выезда за границу журналистам и представителям культуры, которые подлежат призыву. Однако позже украинские власти все же разрешили им выезд из страны, при выполнении определенных условий. Госпогранслужба Украины сообщила, что мужчины 18—60 лет должны предоставить письмо от министерства культуры или цифровой трансформации, приглашение от иностранной организации с переводом и военно-учетный документ. Без подтверждения цели поездки выезд будет запрещен, так как ранее были случаи, когда призывники не возвращались.
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