Вандалы разгромили пермский арт-объект на набережной у Кафедрального собора

На набережной Перми вандалы сломали несколько панелей арт-объекта «Зеркальный город», который находится ниже Спасо-Преображенского Кафедрального собора. Впервые на это обратило внимание агентство «Текст».
«Арт-объект „Зеркальный город“ уже традиционно пользуется большой популярностью у посетителей набережной. Но, к сожалению, не все бережно относятся к элементам благоустройства и объектам оформления. Сломанные панели в течение трех недель будут заменены на новые», — сообщили агентству URA.RU в пермской мэрии. В настоящее время уточняется размер ущерба.
Инсталляция «Зеркальный город» была установлена в 2024 году. Арт-объект изготовлен из зеркального композита. Всего установлено 24 куба-здания, а общая площадь зеркал составляет более 700 квадратных метров. Все кубы оснащены интерактивной подсветкой.
Ранее URA.RU сообщало, что на пермской набережной установят памятник, посвященный эвакуации ленинградцев в Пермь во время Великой Отечественной войны. Памятник на набережной Камы установят в третьем квартале 2025 года. Он будет создан на основе частей парохода «Вера Фигнер», на котором в годы войны эвакуировали школьников и раненых.
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