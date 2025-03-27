Вандалы разгромили пермский арт-объект на набережной у Кафедрального собора

В Перми неизвестными поврежден арт объект «Зеркальный город»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Зеркальный город» будет восстановлен в ближайшее время (архивное фото)
«Зеркальный город» будет восстановлен в ближайшее время (архивное фото) Фото:

На набережной Перми вандалы сломали несколько панелей арт-объекта «Зеркальный город», который находится ниже Спасо-Преображенского Кафедрального собора. Впервые на это обратило внимание агентство «Текст».

«Арт-объект „Зеркальный город“ уже традиционно пользуется большой популярностью у посетителей набережной. Но, к сожалению, не все бережно относятся к элементам благоустройства и объектам оформления. Сломанные панели в течение трех недель будут заменены на новые», — сообщили агентству URA.RU в пермской мэрии. В настоящее время уточняется размер ущерба.

Инсталляция «Зеркальный город» была установлена в 2024 году. Арт-объект изготовлен из зеркального композита. Всего установлено 24 куба-здания, а общая площадь зеркал составляет более 700 квадратных метров. Все кубы оснащены интерактивной подсветкой.

Ранее URA.RU сообщало, что на пермской набережной установят памятник, посвященный эвакуации ленинградцев в Пермь во время Великой Отечественной войны. Памятник на набережной Камы установят в третьем квартале 2025 года. Он будет создан на основе частей парохода «Вера Фигнер», на котором в годы войны эвакуировали школьников и раненых.

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На набережной Перми вандалы сломали несколько панелей арт-объекта «Зеркальный город», который находится ниже Спасо-Преображенского Кафедрального собора. Впервые на это обратило внимание агентство «Текст». «Арт-объект „Зеркальный город“ уже традиционно пользуется большой популярностью у посетителей набережной. Но, к сожалению, не все бережно относятся к элементам благоустройства и объектам оформления. Сломанные панели в течение трех недель будут заменены на новые», — сообщили агентству URA.RU в пермской мэрии. В настоящее время уточняется размер ущерба. Инсталляция «Зеркальный город» была установлена в 2024 году. Арт-объект изготовлен из зеркального композита. Всего установлено 24 куба-здания, а общая площадь зеркал составляет более 700 квадратных метров. Все кубы оснащены интерактивной подсветкой. Ранее URA.RU сообщало, что на пермской набережной установят памятник, посвященный эвакуации ленинградцев в Пермь во время Великой Отечественной войны. Памятник на набережной Камы установят в третьем квартале 2025 года. Он будет создан на основе частей парохода «Вера Фигнер», на котором в годы войны эвакуировали школьников и раненых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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