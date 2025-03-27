Макрон предложил потратить замороженные 230 млрд евро на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Макрона, вопрос об использовании российских замороженных активов будет обсуждаться на переговорах о мире
По словам Макрона, вопрос об использовании российских замороженных активов будет обсуждаться на переговорах о мире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил использовать замороженные российские активы, оцениваемые в 230 млрд евро, для восстановления Украины после перемирия. Это заявление было сделано по итогам саммита европейских лидеров в Париже 27 марта.

«Замороженные активы России на сумму 230 млрд евро (248,12 млрд долларов) могут быть использованы для будущего восстановления в рамках мирного соглашения», — заявил Макрон. Его слова приводит Reuters. По словам французского президента, вопрос использования замороженных активов будет обсуждаться в ходе переговоров о мире.

Ранее Макрон поручил Министерству финансов страны внимательно изучить возможные последствия изъятия замороженных активов России. Он отмечал, что самостоятельно изъять сами активы невозможно из-за противоречия международному праву.

На данный момент ЕС, страны G7 и Австралия заморозили примерно 280 миллиардов долларов российских государственных активов. Дополнительно около 58 миллиардов долларов активов, включая недвижимости, яхты и самолеты, принадлежат частным лицам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждение Британией и Евросоюзом конфискации замороженных российских активов является маразмом, передает MK.RU.

В мае 2024 года Евросоюз одобрил использование доходов от этих замороженных активов для финансовой помощи Украине. Благодаря этому, Украина получила три миллиарда евро, из которых 90% было направлено на поддержку Вооруженных сил Украины. 24 марта в Брюсселе, на встрече глав МИД стран Евросоюза, удалось согласовать пакет помощи на 40 миллиардов евро, передает ОТР. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил использовать замороженные российские активы, оцениваемые в 230 млрд евро, для восстановления Украины после перемирия. Это заявление было сделано по итогам саммита европейских лидеров в Париже 27 марта. «Замороженные активы России на сумму 230 млрд евро (248,12 млрд долларов) могут быть использованы для будущего восстановления в рамках мирного соглашения», — заявил Макрон. Его слова приводит Reuters. По словам французского президента, вопрос использования замороженных активов будет обсуждаться в ходе переговоров о мире. Ранее Макрон поручил Министерству финансов страны внимательно изучить возможные последствия изъятия замороженных активов России. Он отмечал, что самостоятельно изъять сами активы невозможно из-за противоречия международному праву. На данный момент ЕС, страны G7 и Австралия заморозили примерно 280 миллиардов долларов российских государственных активов. Дополнительно около 58 миллиардов долларов активов, включая недвижимости, яхты и самолеты, принадлежат частным лицам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждение Британией и Евросоюзом конфискации замороженных российских активов является маразмом, передает MK.RU. В мае 2024 года Евросоюз одобрил использование доходов от этих замороженных активов для финансовой помощи Украине. Благодаря этому, Украина получила три миллиарда евро, из которых 90% было направлено на поддержку Вооруженных сил Украины. 24 марта в Брюсселе, на встрече глав МИД стран Евросоюза, удалось согласовать пакет помощи на 40 миллиардов евро, передает ОТР. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...