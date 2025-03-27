Макрон предложил потратить замороженные 230 млрд евро на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил использовать замороженные российские активы, оцениваемые в 230 млрд евро, для восстановления Украины после перемирия. Это заявление было сделано по итогам саммита европейских лидеров в Париже 27 марта.
«Замороженные активы России на сумму 230 млрд евро (248,12 млрд долларов) могут быть использованы для будущего восстановления в рамках мирного соглашения», — заявил Макрон. Его слова приводит Reuters. По словам французского президента, вопрос использования замороженных активов будет обсуждаться в ходе переговоров о мире.
Ранее Макрон поручил Министерству финансов страны внимательно изучить возможные последствия изъятия замороженных активов России. Он отмечал, что самостоятельно изъять сами активы невозможно из-за противоречия международному праву.
На данный момент ЕС, страны G7 и Австралия заморозили примерно 280 миллиардов долларов российских государственных активов. Дополнительно около 58 миллиардов долларов активов, включая недвижимости, яхты и самолеты, принадлежат частным лицам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждение Британией и Евросоюзом конфискации замороженных российских активов является маразмом, передает MK.RU.
В мае 2024 года Евросоюз одобрил использование доходов от этих замороженных активов для финансовой помощи Украине. Благодаря этому, Украина получила три миллиарда евро, из которых 90% было направлено на поддержку Вооруженных сил Украины. 24 марта в Брюсселе, на встрече глав МИД стран Евросоюза, удалось согласовать пакет помощи на 40 миллиардов евро, передает ОТР.
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