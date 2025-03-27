Стало известно количество дачников в Перми и сколько они тратят на рассаду

У каждого второго жителя Перми есть дача. При этом более половины дачников готовы потратить на покупку семян и саженцев этом сезоне не более 5 000 рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито».
«У каждого второго жителя Перми есть дача — 58%. Из них 56% хотят потратить на покупку семян и саженцев в этом сезоне не более 5 000 рублей, а 18% собираются уложиться в 2 000 рублей. Треть дачников закладывает в бюджет до 10 000 рублей», — говорится в результатах опроса сервиса. Среди тех, кто указал точную сумму, траты на огород составили 6 000 рублей.
Большинство пермяков собирается выращивать в огороде овощи, зелень и корнеплоды. Цветы планируют посадить 44% дачников. Менее 5% садят на огороде цитрусовые.
Ранее URA.RU сообщало, когда в Пермском крае можно сажать перцы, баклажаны и томаты на огороде: высаживать рассаду томатов и перцев нужно не раньше начала мая. Время для посадки рассады теплолюбивых культур в открытый грунт в разных частях края может отличаться. Многое зависит от климатических условий и наличия обогрева в теплицах.
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