Стало известно количество дачников в Перми и сколько они тратят на рассаду

Средняя сумма затрат дачника на семена в Перми составляет 6 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача есть у половины жителей Перми
Дача есть у половины жителей Перми Фото:

У каждого второго жителя Перми есть дача. При этом более половины дачников готовы потратить на покупку семян и саженцев этом сезоне не более 5 000 рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито».

«У каждого второго жителя Перми есть дача — 58%. Из них 56% хотят потратить на покупку семян и саженцев в этом сезоне не более 5 000 рублей, а 18% собираются уложиться в 2 000 рублей. Треть дачников закладывает в бюджет до 10 000 рублей», — говорится в результатах опроса сервиса. Среди тех, кто указал точную сумму, траты на огород составили 6 000 рублей.

Большинство пермяков собирается выращивать в огороде овощи, зелень и корнеплоды. Цветы планируют посадить 44% дачников. Менее 5% садят на огороде цитрусовые.

Ранее URA.RU сообщало, когда в Пермском крае можно сажать перцы, баклажаны и томаты на огороде: высаживать рассаду томатов и перцев нужно не раньше начала мая. Время для посадки рассады теплолюбивых культур в открытый грунт в разных частях края может отличаться. Многое зависит от климатических условий и наличия обогрева в теплицах.

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У каждого второго жителя Перми есть дача. При этом более половины дачников готовы потратить на покупку семян и саженцев этом сезоне не более 5 000 рублей. Об этом агентству URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито». «У каждого второго жителя Перми есть дача — 58%. Из них 56% хотят потратить на покупку семян и саженцев в этом сезоне не более 5 000 рублей, а 18% собираются уложиться в 2 000 рублей. Треть дачников закладывает в бюджет до 10 000 рублей», — говорится в результатах опроса сервиса. Среди тех, кто указал точную сумму, траты на огород составили 6 000 рублей. Большинство пермяков собирается выращивать в огороде овощи, зелень и корнеплоды. Цветы планируют посадить 44% дачников. Менее 5% садят на огороде цитрусовые. Ранее URA.RU сообщало, когда в Пермском крае можно сажать перцы, баклажаны и томаты на огороде: высаживать рассаду томатов и перцев нужно не раньше начала мая. Время для посадки рассады теплолюбивых культур в открытый грунт в разных частях края может отличаться. Многое зависит от климатических условий и наличия обогрева в теплицах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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