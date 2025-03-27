Мастер-план от Артюхова, задержание директора «Ямалавтодора» и ямальская оттепель: события дня в ЯНАО

Артюхов презентовал Путину мастер-план развития ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Артюхова и Путина прошла на Международном арктическом форуме в Мурманске
Встреча Артюхова и Путина прошла на Международном арктическом форуме в Мурманске Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Международном арктическом форуме в Мурманске представил президенту России Владимиру Путину план развития Ямала, в округе стали закрывать зимники из-за погоды и задержание гендиректора Ямалавтодора». Об этих и других новостях к вечеру 27 марта, читайте в подборке URA.RU.

  • Губернатор Ямала Артюхов представил президенту Путину мастер-план развития округа на несколько лет вперед. Основным направлением станет развитие инфраструктуры и Северного широтного хода; 
  • ФСБ задержала гендиректора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили по подозрению в получении взятки. По информации агентства, деньги были получены им до занятия должности гендиректора в 2023 году;
  • Теплый циклон принес в ЯНАО потепление до +7 градусов на несколько дней. Ночные температуры в округе прогнозируются от 0 до -10 градусов; 
  • Бывшему директору Харпского дома-интерната «Мядико» в Лабытнанги назначили наказание в виде штрафа. Мужчина заплатит 900 тысяч рублей
  • С 1 апреля в ЯНАО незарегистрированным животным ветеринары не выдадут справки необходимые для перевозки. Владельцы незарегистрированных собак и кошек также не смогут получить справку об отсутствии признаков бешенства; 
  • С 29 марта автозимник Азовы — Теги закрывают до следующего сезона. В это же время закроется участок зимника со стороны Ханты-Мансийского автономного округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Международном арктическом форуме в Мурманске представил президенту России Владимиру Путину план развития Ямала, в округе стали закрывать зимники из-за погоды и задержание гендиректора Ямалавтодора». Об этих и других новостях к вечеру 27 марта, читайте в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...