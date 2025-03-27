Мастер-план от Артюхова, задержание директора «Ямалавтодора» и ямальская оттепель: события дня в ЯНАО

Встреча Артюхова и Путина прошла на Международном арктическом форуме в Мурманске
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Международном арктическом форуме в Мурманске представил президенту России Владимиру Путину план развития Ямала, в округе стали закрывать зимники из-за погоды и задержание гендиректора Ямалавтодора». Об этих и других новостях к вечеру 27 марта, читайте в подборке URA.RU.
- Губернатор Ямала Артюхов представил президенту Путину мастер-план развития округа на несколько лет вперед. Основным направлением станет развитие инфраструктуры и Северного широтного хода;
- ФСБ задержала гендиректора АО «Ямалавтодор» Давида Сарашвили по подозрению в получении взятки. По информации агентства, деньги были получены им до занятия должности гендиректора в 2023 году;
- Теплый циклон принес в ЯНАО потепление до +7 градусов на несколько дней. Ночные температуры в округе прогнозируются от 0 до -10 градусов;
- Бывшему директору Харпского дома-интерната «Мядико» в Лабытнанги назначили наказание в виде штрафа. Мужчина заплатит 900 тысяч рублей;
- С 1 апреля в ЯНАО незарегистрированным животным ветеринары не выдадут справки необходимые для перевозки. Владельцы незарегистрированных собак и кошек также не смогут получить справку об отсутствии признаков бешенства;
- С 29 марта автозимник Азовы — Теги закрывают до следующего сезона. В это же время закроется участок зимника со стороны Ханты-Мансийского автономного округа.
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