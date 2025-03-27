Путин оценил планы Трампа на Гренландию

Путин: США вынашивали планы по захвату Гренландии еще в 19 веке
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Путин заявил, что многие страны рассматривают Арктику как военный плацдарм
Путин заявил, что многие страны рассматривают Арктику как военный плацдарм Фото:

План президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии не уникален, Штаты вынашивают его с 60-х годов 19 века. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. 

«Планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века», — заявил Путин, выступая на Арктическом форуме. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24». 

По словам президента РФ, страны НАТО начали активнее рассматривать Арктику как плацдарм для конфликта, особенно в этом вопросе проявляют инициативу Финляндия и Швеция. Путин подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала в этом регионе, но продолжит защищать там свой суверенитет. 

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План президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии не уникален, Штаты вынашивают его с 60-х годов 19 века. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.  «Планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века», — заявил Путин, выступая на Арктическом форуме. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24».  По словам президента РФ, страны НАТО начали активнее рассматривать Арктику как плацдарм для конфликта, особенно в этом вопросе проявляют инициативу Финляндия и Швеция. Путин подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала в этом регионе, но продолжит защищать там свой суверенитет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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