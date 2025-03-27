Путин оценил планы Трампа на Гренландию

План президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии не уникален, Штаты вынашивают его с 60-х годов 19 века. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века», — заявил Путин, выступая на Арктическом форуме. Трансляция ведется телеканалом «Россия 24».
По словам президента РФ, страны НАТО начали активнее рассматривать Арктику как плацдарм для конфликта, особенно в этом вопросе проявляют инициативу Финляндия и Швеция. Путин подчеркнул, что Россия никогда никому не угрожала в этом регионе, но продолжит защищать там свой суверенитет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.