Путин задал новый тренд для россиян и бизнеса

Президент Владимир Путин задал новый тренд для россиян. На Международном арктическом форуме 27 марта глава государства обозначил приоритеты развития Крайнего Севера. Как объяснил URA.RU эксперт Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александр Воротников, реализация планов должна сделать Арктику привлекательным местом для жизни и ведения бизнеса, а девиз форума «На Севере — жить!» воплотится в реальность.
«Роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растет. Усиливается и геополитическая конкуренция, борьба за позиции в этом регионе… Нас беспокоит тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих „новобранцев“ — Финляндии и Швеции, с которыми, кстати говоря, у нас до недавнего времени не было вообще никаких проблем. Сами своими руками зачем-то создают. Зачем?.. Россия никогда никому не угрожала в Арктике», — подчеркнул Путин в своем выступлении на пленарном заседании.
Он объяснил, почему США хотят заполучить Гренландию, и заверил, что Россия будет выстраивать «адекватную линию реагирования» на все угрозы, будет повышать боеспособность армии, модернизировать военную инфраструктуру. «Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны, надежно защитим наши национальные интересы. Поддерживая мир и стабильность в Заполярье, обеспечим долгосрочное социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни людей и сохранение уникальной природной среды», — заявил президент.
Путин подробно рассказал о планах развития Арктической зоны России. Одно из основных направлений, озвученных президентом, — это «укрепление транспортного и логистического контура Арктики». Он уверенно заявил, что к 2030 году по Севморпути будет перевозиться уже 70–100 миллионов тонн грузов.
«Северный морской путь должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Он призван соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом», — подчеркнул Путин.
Приоритетной он назвал задачу строительства ледоколов нового поколения. Хотя уже сейчас ни у одной страны мира нет такого ледокольного флота, как в России. Будет развиваться торговый флот и реконструироваться морские порты. Путин также заявил, что в ближайшие годы предстоит заняться проектом развития Арктического полигона железных дорог, в том числе Северной железной дороги, которая проходит через Коми и Ямал.
По словам координатора экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александра Воротникова, нынешний Арктический форум показал, как сильно изменился мир и отношение к Арктике с 2022 года, когда против российских компаний, многие из которых работают как раз на Севере, были введены санкции. «Нельзя не видеть активизацию стран НАТО у наших арктических границ. Однако, несмотря на эти провокации, роль и значение русского Севера для страны растет. Поэтому эти провокации и происходят», — объяснил эксперт.
Воротников отмечает, что в экономике арктических регионов важную роль всегда играли полезные ископаемые.
«Теперь появился и новый тренд – добыча и переработка редких металлов и редкоземельных элементов, — отметил Воротников. — Все больше возрастает значение Северного морского пути – и как транзитного маршрута между Европой и Азией, и как маршрута, для обеспечения северных и дальневосточных территорий товарами и грузами, в том числе и для обеспечения Северного завоза».
Власти понимают, что большие перспективы и потенциал Арктической зоны. Поэтому президент объявил ее одним из стратегических приоритетов и потребовал добиться повышения комфорта и качества жизни для людей, и поэтому особая роль отводится национальной безопасности в Арктике, заключил Воротников.
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