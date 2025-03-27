Путин: число военнослужащих в Арктике будет расти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин решил увеличить количество военных в Арктике
Путин решил увеличить количество военных в Арктике Фото:

Количество российских военнослужащих в Арктической зоне будет расти. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на VI Международном арктическом форуме в Мурманске. 

«Я хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти», — заявил Путин на выступлении. 

Ранее Путин дал старт масштабной стройки в Арктике. Мастер-планы развития 16 опорных населенных пунктов были представлены главе государства в Мурманске на арктическом форуме. Реализация этих планов — это гарантия того, что русский Север станет не только местом добычи полезных ископаемых, международного логистического маршрута, но и местом, комфортным для жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество российских военнослужащих в Арктической зоне будет расти. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на VI Международном арктическом форуме в Мурманске.  «Я хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти», — заявил Путин на выступлении.  Ранее Путин дал старт масштабной стройки в Арктике. Мастер-планы развития 16 опорных населенных пунктов были представлены главе государства в Мурманске на арктическом форуме. Реализация этих планов — это гарантия того, что русский Север станет не только местом добычи полезных ископаемых, международного логистического маршрута, но и местом, комфортным для жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...