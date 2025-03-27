Путин: число военнослужащих в Арктике будет расти

Количество российских военнослужащих в Арктической зоне будет расти. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на VI Международном арктическом форуме в Мурманске.
«Я хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти», — заявил Путин на выступлении.
Ранее Путин дал старт масштабной стройки в Арктике. Мастер-планы развития 16 опорных населенных пунктов были представлены главе государства в Мурманске на арктическом форуме. Реализация этих планов — это гарантия того, что русский Север станет не только местом добычи полезных ископаемых, международного логистического маршрута, но и местом, комфортным для жизни.
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