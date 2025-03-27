Гру не стал обвинять вратаря Фукале в поражении «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру не стал обвинять топового вратаря Зака Фукале после поражения команды в матче с «Адмиралом». Об этом Гру сообщил во время послематчевой пресс-конференции.
«Видимо Зак, как стартовый вратарь, испытывает большое давление. Сегодня не его лучшая игра. Он — самый настоящий боец и я знаю, что сегодня мы проиграли не из-за нашего вратаря. При этом я верю, что лучшие матчи Зака и нашей команды впереди», — заявил тренер «Трактора».
Гру отметил, что команда начала матч не в своей лучшей форме. Несмотря на подготовленный план игры, хоккеистам не всегда удавалось его придерживаться. При этом тренер положительно оценил борьбу игроков, которые активно блокировали броски и пытались переломить ход встречи. По его мнению, во второй половине матча «Трактор» выглядел сильнее соперника.
Гру подчеркнул, что в следующей выездной игре во Владивостоке команда обязана добиться победы. Итог сегодняшней встречи 5-4 в пользу «Адмирала». Следующая игра серии состоится 29 марта.
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