Гру не стал обвинять вратаря Фукале в поражении «Трактора»

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По словам тренера, он верит в дальнейшие успехи команды
По словам тренера, он верит в дальнейшие успехи команды Фото:

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру не стал обвинять топового вратаря Зака Фукале после поражения команды в матче с «Адмиралом». Об этом Гру сообщил во время послематчевой пресс-конференции.

«Видимо Зак, как стартовый вратарь, испытывает большое давление. Сегодня не его лучшая игра. Он — самый настоящий боец и я знаю, что сегодня мы проиграли не из-за нашего вратаря. При этом я верю, что лучшие матчи Зака и нашей команды впереди», — заявил тренер «Трактора».

Гру отметил, что команда начала матч не в своей лучшей форме. Несмотря на подготовленный план игры, хоккеистам не всегда удавалось его придерживаться. При этом тренер положительно оценил борьбу игроков, которые активно блокировали броски и пытались переломить ход встречи. По его мнению, во второй половине матча «Трактор» выглядел сильнее соперника.

Гру подчеркнул, что в следующей выездной игре во Владивостоке команда обязана добиться победы. Итог сегодняшней встречи 5-4 в пользу «Адмирала». Следующая игра серии состоится 29 марта.

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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру не стал обвинять топового вратаря Зака Фукале после поражения команды в матче с «Адмиралом». Об этом Гру сообщил во время послематчевой пресс-конференции. «Видимо Зак, как стартовый вратарь, испытывает большое давление. Сегодня не его лучшая игра. Он — самый настоящий боец и я знаю, что сегодня мы проиграли не из-за нашего вратаря. При этом я верю, что лучшие матчи Зака и нашей команды впереди», — заявил тренер «Трактора». Гру отметил, что команда начала матч не в своей лучшей форме. Несмотря на подготовленный план игры, хоккеистам не всегда удавалось его придерживаться. При этом тренер положительно оценил борьбу игроков, которые активно блокировали броски и пытались переломить ход встречи. По его мнению, во второй половине матча «Трактор» выглядел сильнее соперника. Гру подчеркнул, что в следующей выездной игре во Владивостоке команда обязана добиться победы. Итог сегодняшней встречи 5-4 в пользу «Адмирала». Следующая игра серии состоится 29 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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