Стало известно, когда продут переговоры РФ и США

В середине апреля может состояться второй раунд российско-американских консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине. Планируемое место проведения встречи — Эр-Рияд, сообщают источники.
«В настоящее время продолжаются технические консультации между Россией и Соединенными Штатами. Однако вопросы, касающиеся организации следующего раунда переговоров, пока не рассматривались. Ожидается, что датой новой встречи станет середина апреля, и она пройдет в Эр-Рияде», — пишет ТАСС.
Первый раунд переговоров между Россией и США прошел в Эр-Рияде, где обсуждались вопросы, связанные с Черноморскими инициативами. В то же время украинская делегация, находясь в Эр-Рияде, ожидает итогов этих переговоров, хотя трехсторонние встречи не планируются. Ранее украинская и американская стороны обсуждали прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.
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