Украинская делегация осталась в Эр-Риаде после переговоров с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина и США провели беседу в Эр-Рияде
Украина и США провели беседу в Эр-Рияде Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинская делегация продолжает находиться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ожидании итогов переговоров русско-американской стороны. Об этом сообщил украинский телеканал «Рада». При этом на данный момент не запланированы трехсторонние встречи с участием США, России и Украины, а также не предвидятся параллельные переговоры, при которых американская сторона вела бы одновременные дискуссии с двумя другими странами.

«Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов контактов между представителями России и США», — заявили представители телеканала. В настоящее время ожидается начало нового раунда переговоров между командами Киева и Вашингтона после того, как завершатся обсуждения с российской стороной.

Первый этап переговоров между украинской и американской делегациями состоялся во второй половине дня 23 марта, он продолжался около шести часов. В состав делегации Киева вошли министр обороны Рустем Умеров, заместитель главы офиса президента Павел Палиса, а также представители вооруженных сил и специалисты в области энергетики. Главной темой переговоров стала необходимость прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры на Украине. Однако при этом детали диалога сторонами не разглашались.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основным предметом обсуждения в диалоге в Эр-Рияде между главой РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом стали Черноморские инициативы. Обе стороны хотят возобновить действие этой инициативы.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская делегация продолжает находиться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ожидании итогов переговоров русско-американской стороны. Об этом сообщил украинский телеканал «Рада». При этом на данный момент не запланированы трехсторонние встречи с участием США, России и Украины, а также не предвидятся параллельные переговоры, при которых американская сторона вела бы одновременные дискуссии с двумя другими странами. «Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов контактов между представителями России и США», — заявили представители телеканала. В настоящее время ожидается начало нового раунда переговоров между командами Киева и Вашингтона после того, как завершатся обсуждения с российской стороной. Первый этап переговоров между украинской и американской делегациями состоялся во второй половине дня 23 марта, он продолжался около шести часов. В состав делегации Киева вошли министр обороны Рустем Умеров, заместитель главы офиса президента Павел Палиса, а также представители вооруженных сил и специалисты в области энергетики. Главной темой переговоров стала необходимость прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры на Украине. Однако при этом детали диалога сторонами не разглашались. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основным предметом обсуждения в диалоге в Эр-Рияде между главой РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом стали Черноморские инициативы. Обе стороны хотят возобновить действие этой инициативы.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...