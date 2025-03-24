Украинская делегация осталась в Эр-Риаде после переговоров с США

Украинская делегация продолжает находиться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ожидании итогов переговоров русско-американской стороны. Об этом сообщил украинский телеканал «Рада». При этом на данный момент не запланированы трехсторонние встречи с участием США, России и Украины, а также не предвидятся параллельные переговоры, при которых американская сторона вела бы одновременные дискуссии с двумя другими странами.
«Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов контактов между представителями России и США», — заявили представители телеканала. В настоящее время ожидается начало нового раунда переговоров между командами Киева и Вашингтона после того, как завершатся обсуждения с российской стороной.
Первый этап переговоров между украинской и американской делегациями состоялся во второй половине дня 23 марта, он продолжался около шести часов. В состав делегации Киева вошли министр обороны Рустем Умеров, заместитель главы офиса президента Павел Палиса, а также представители вооруженных сил и специалисты в области энергетики. Главной темой переговоров стала необходимость прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры на Украине. Однако при этом детали диалога сторонами не разглашались.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основным предметом обсуждения в диалоге в Эр-Рияде между главой РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом стали Черноморские инициативы. Обе стороны хотят возобновить действие этой инициативы.
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