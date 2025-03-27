Почта главы Пентагона Хегсета на российском хостинге оказалась фейком

Почтовый ящик с адресом, принадлежащим якобы министру обороны США Питу Хегсету, на российском хостинге Mail.ru оказалась фейком. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками».
«Ящика с адресом, который якобы принадлежит Питу Хегсету, ранее не существовало. Сегодня его зарегистрировал эксперт Global Fact-Cheking Network — международной организации по противодействию дезинформации Тимофей Ви, тем самым разоблачив фейк», — говорится в сообщении.
В соответствии с политикой Mail.ru, даже после того как пользователь удаляет свой почтовый аккаунт или он аннулируется из-за отсутствия активности в течение пяти лет, повторная регистрация того же адреса невозможна. Таким образом, если удалось создать новый почтовый ящик сегодня, это означает, что адрес ранее не был зарегистрирован.
После регистрации нового почтового адреса Тимофей Ви начал получать многочисленные сообщения от американских пользователей, в которых утверждается, что Пит Хегсет является предателем.
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