Свердловский министр культуры отказывается усиливать меры по борьбе с перекупами

В Свердловской области не станут вводить именные билеты в театры, как в Москве, чтобы бороться с их перепродажей. Об этом заявила министр культуры региона Светлана Учайкина.
«Я думаю, нашему региону такая мера не нужна. В Москве на 20-40% снизилось посещение театров, не каждый человек готов расстаться с персональными данными. Итак, много где они от нас требуются», — поделилась Учайкина в эфире ОТВ.
По ее словам, с перекупами нужно бороться иначе. А московская мера лишь мешает комфортному походу в театр, считает Светлана Учайкина. Она добавила, что для введения такой меры во многих муниципалитетах Среднего Урала отсутствуют специалисты и технологии, которые могли бы защитить персональные данные зрителей.
В столице России такое нововведение вступило в силу 15 марта. Теперь для покупки билетов на культурные мероприятия необходимо будет предъявлять документы, удостоверяющие личность. Среди допустимых можно использовать паспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича или именную банковскую карту.
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