Билеты в московские театры начнут продавать по паспорту

С 15 марта в Москве начнут действовать новые правила посещения театров и концертных площадок. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, теперь для покупки билетов на культурные мероприятия необходимо будет предъявлять документы, удостоверяющие личность.
«С 15 марта в городе вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному департаменту культуры», — говорится в сообщении. Посетители театра смогут при покупке билетов использовать паспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, карту москвича или именную банковскую карту. Для детей до 14 лет потребуется предоставить данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта.
Введение этих требований направлено на повышение безопасности посетителей и борьбу с недобросовестными продажами билетов. Мэрия столицы подчеркивает, что нововведения касаются только тех культурных учреждений, которые находятся в ведении департамента культуры Москвы.
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