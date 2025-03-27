27 марта 2025

Трамп отозвал постпреда ООН ради внутренней политики

Трамп отозвал кандидатуру Стефаник в ООН, чтобы сохранить ее место в Конгрессе
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп решил сохранить Стефаник в палате представителей
Трамп решил сохранить Стефаник в палате представителей Фото:

Конгрессвумен Элиз Стефаник не будет постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН. Это нужно чтобы сохранить ее место в палате представителей. Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. 

«Элиз Стефаник была важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элиз как своего крупнейшего союзника остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также уверен в ее победе на перевыборах. 

Ранее RT сообщал, что Трамп вряд ли уволит советника по национальной безопасности Майка Уолтца из-за скандала с утечкой военных планов в мессенджере Signal. Как отмечают источники, Трамп положительно оценил реакцию Уолтца и членов своей команды на события, связанные с утечкой.

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Конгрессвумен Элиз Стефаник не будет постоянным представителем Соединенных Штатов при ООН. Это нужно чтобы сохранить ее место в палате представителей. Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.  «Элиз Стефаник была важной частью наших усилий с самого начала. Я попросил Элиз как своего крупнейшего союзника остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также уверен в ее победе на перевыборах.  Ранее RT сообщал, что Трамп вряд ли уволит советника по национальной безопасности Майка Уолтца из-за скандала с утечкой военных планов в мессенджере Signal. Как отмечают источники, Трамп положительно оценил реакцию Уолтца и членов своей команды на события, связанные с утечкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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