27 марта 2025

Путин дал старт отгрузке первой партии кузбасского угля через «Лавну»

Путин дал старт отгрузке угля через новый порт в Мурманской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин работает в Мурманской области
Путин работает в Мурманской области Фото:

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на начало отгрузки первой партии угля через новый перевалочный комплекс «Лавна» в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности. Отмечу, кстати, что уголь, который сейчас будет отгружаться, из Кузбасса. Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки», — пишет официальный telegram-канал Кремля. 

Открытие перевалочного комплекса «Лавна» в Мурманской области является частью более широкой стратегии России по развитию Арктики и улучшению экономической ситуации в регионе. Ранее Путин подчеркивал необходимость создания условий для улучшения жизни в арктических регионах, включая развитие Северного морского пути и увеличение промышленного потенциала, что также способствует сохранению населения и повышению его доходов.

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на начало отгрузки первой партии угля через новый перевалочный комплекс «Лавна» в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.  «Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности. Отмечу, кстати, что уголь, который сейчас будет отгружаться, из Кузбасса. Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки», — пишет официальный telegram-канал Кремля.  Открытие перевалочного комплекса «Лавна» в Мурманской области является частью более широкой стратегии России по развитию Арктики и улучшению экономической ситуации в регионе. Ранее Путин подчеркивал необходимость создания условий для улучшения жизни в арктических регионах, включая развитие Северного морского пути и увеличение промышленного потенциала, что также способствует сохранению населения и повышению его доходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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