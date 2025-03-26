Экономист, врач, подопечный Турчака: кого ждут с Паслером в Свердловской области

Новый губернатор Паслер перевезет на Средний Урал часть команды

27 марта 2025 в 05:44 Размер текста - 17 +

Денис Паслер возглавлял свердловское правительство с 2012-го по 2016 годы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Весь свердловский истеблишмент гадает, кого в регион привезет новый губернатор Денис Паслер, есть ли у него там, в Оренбурге, команда. Есть. По убеждению опрошенных URA.RU источников, знакомых с Паслером и осведомленных о его делах в другом регионе, с ним стоит ждать как минимум трех человек. Татьяна Савинова Татьяна Савинова считается едва ли не ближайшей соратницей Паслера Фото: Анна Майорова © URA.RU Татьяна Савинова родилась в Могилеве-Подольском Винницкой области, но карьеру построила в Екатеринбурге — работала врачом-педиатром в больнице №4. Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. С 1998-го до января 2019 года была первым замначальника горздрава. А затем несколько месяцев работала гендиректором ООО «Клиника Павлова». В июле 2019-го, когда Паслер уже был главой Оренбуржья, Савинова стала исполняющей обязанности министра здравоохранения. В ноябре она избавилась от приставки «и. о.» и в это же время получила статус зама Паслера. Когда тому в начале 2022-го предрекали скорую отставку, поползли слухи, что Савинова может вернуться уральскую столицу. Но камбэк не состоялся. Савиновой прочат назначение замом Паслера по соцполитике (сейчас должность замгубернатора занимает Павел Креков) или руководителем минздрава (Андрей Карлов). Алексей Пахомов В Свердловской области Алексей Пахомов был первым замминистра образования Пресс-служба правительства Оренбургской области Родился в Екатеринбурге. В 2000 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Мировая экономика». Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Включен в кадровый резерв полпредства президента в Уральском федеральном округе. С 2013-го по 2016-й, то есть в период, когда Паслер руководил свердловским правительством, Пахомов работал первым замминистра образования. После был директором «Уральского политехнического колледжа». Оттуда Пахомов, по слухам, уходил со скандалом: якобы не освоил федеральные средства, а заявление на увольнение подал на пяти листах — с критикой тогдашнего министра образования Юрия Биктуганова. В 2018 году Пахомов устроился в «Росатом». В июле 2019-го Паслер, будучи еще врио главы Оренбуржья, назначил Пахомова исполняющим обязанности министра образования. Полновесным министром Паховом стал в декабре того же года. В Свердловской области он может занять кресло министра (хотя Светлану Тренихину утвердили в должности только пару недель назад) или первым замминистра образования (позиция вакантна). Игнат Петухов Игнат Петухов делает такую же стремительную карьеру во власти, как и сам Паслер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ему 31 год, он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область). В 2016—2017 годах, после окончания РАНХиГС, Петухов работал специалистом в Счетной палате региона. В январе 2018-го устроился в особую экономическую зону «Алабуга» (Татарстан) и построил там успешную карьеру, пройдя путь от мастера участка до зама гендиректора. В 2019-м, когда Петухову было всего 25 лет, он вошел в число лучших управленцев страны, одержав победу в конкурсе «Лидеры России». Наставником Петухова был тогдашний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (в свердловской политтусовке курсирует слух, что Петухов — его родственник). В том же году Петухов по приглашению Паслера возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области». А в 2021 году стал замом Паслера по экономике и инвестициям. В 2019-м Паслер позвал в Оренбург и своего земляка, экс-главу Североуральска — и на тот момент депутата заксо — Владимира Ильиных. Тот вскоре стал главой Оренбурга, но «очень Паслера подвел», знает информированный источник агентства. Он имеет в виду коррупционный скандал: в мэрии и доме Ильиных проходили обыски по делу о госконтрактах при проведении благоустройства. «Денису тогда пришлось его отмазывать», — поделился собеседник. Ильиных впоследствии сослали в Госдуму, и с тех пор Паслер с ним не контактирует, говорит источник. Печальный опыт у него случился и с Александром Самбурским — бывшим чиновником свердловского мингосимущества. У Паслера он стал министром природы, в июле 2024-го ушел в отставку, а вскоре его арестовали по подозрению во взятке. Часть собеседников из паслеровского окружения (точнее, свердловской его части) допускают, что перевозить в Свердловскую область Савинову, Пахомова и Петухова он не будет. «Паслер отличается тем, что у него этого нет — вести с собой каких-то людей. Он всегда считает, что каждая ситуация требует индивидуальных решений, всегда их находит. Мне кажется, это секрет того, почему он такой эффективный менеджер — у него вот этой „кумовщины“ не было никогда вообще. Прямо с самых молодых лет. Ему всегда говорили: надо поддерживать своих. Он говорит: „А что значит своих? Я найду людей, которые будут делать эту работу лучше всех. И как бы свои, чужие — какая разница?“ Это всегда было его подходом. Уверен, что перетаскивания не будет вообще. Он будет смотреть на то, что есть», — полагает один из источников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весь свердловский истеблишмент гадает, кого в регион привезет новый губернатор Денис Паслер, есть ли у него там, в Оренбурге, команда. Есть. По убеждению опрошенных URA.RU источников, знакомых с Паслером и осведомленных о его делах в другом регионе, с ним стоит ждать как минимум трех человек. Татьяна Савинова родилась в Могилеве-Подольском Винницкой области, но карьеру построила в Екатеринбурге — работала врачом-педиатром в больнице №4. Имеет ученую степень кандидата медицинских наук. С 1998-го до января 2019 года была первым замначальника горздрава. А затем несколько месяцев работала гендиректором ООО «Клиника Павлова». В июле 2019-го, когда Паслер уже был главой Оренбуржья, Савинова стала исполняющей обязанности министра здравоохранения. В ноябре она избавилась от приставки «и. о.» и в это же время получила статус зама Паслера. Когда тому в начале 2022-го предрекали скорую отставку, поползли слухи, что Савинова может вернуться уральскую столицу. Но камбэк не состоялся. Савиновой прочат назначение замом Паслера по соцполитике (сейчас должность замгубернатора занимает Павел Креков) или руководителем минздрава (Андрей Карлов). Родился в Екатеринбурге. В 2000 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Мировая экономика». Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Включен в кадровый резерв полпредства президента в Уральском федеральном округе. С 2013-го по 2016-й, то есть в период, когда Паслер руководил свердловским правительством, Пахомов работал первым замминистра образования. После был директором «Уральского политехнического колледжа». Оттуда Пахомов, по слухам, уходил со скандалом: якобы не освоил федеральные средства, а заявление на увольнение подал на пяти листах — с критикой тогдашнего министра образования Юрия Биктуганова. В 2018 году Пахомов устроился в «Росатом». В июле 2019-го Паслер, будучи еще врио главы Оренбуржья, назначил Пахомова исполняющим обязанности министра образования. Полновесным министром Паховом стал в декабре того же года. В Свердловской области он может занять кресло министра (хотя Светлану Тренихину утвердили в должности только пару недель назад) или первым замминистра образования (позиция вакантна). Ему 31 год, он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область). В 2016—2017 годах, после окончания РАНХиГС, Петухов работал специалистом в Счетной палате региона. В январе 2018-го устроился в особую экономическую зону «Алабуга» (Татарстан) и построил там успешную карьеру, пройдя путь от мастера участка до зама гендиректора. В 2019-м, когда Петухову было всего 25 лет, он вошел в число лучших управленцев страны, одержав победу в конкурсе «Лидеры России». Наставником Петухова был тогдашний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (в свердловской политтусовке курсирует слух, что Петухов — его родственник). В том же году Петухов по приглашению Паслера возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области». А в 2021 году стал замом Паслера по экономике и инвестициям. В 2019-м Паслер позвал в Оренбург и своего земляка, экс-главу Североуральска — и на тот момент депутата заксо — Владимира Ильиных. Тот вскоре стал главой Оренбурга, но «очень Паслера подвел», знает информированный источник агентства. Он имеет в виду коррупционный скандал: в мэрии и доме Ильиных проходили обыски по делу о госконтрактах при проведении благоустройства. «Денису тогда пришлось его отмазывать», — поделился собеседник. Ильиных впоследствии сослали в Госдуму, и с тех пор Паслер с ним не контактирует, говорит источник. Печальный опыт у него случился и с Александром Самбурским — бывшим чиновником свердловского мингосимущества. У Паслера он стал министром природы, в июле 2024-го ушел в отставку, а вскоре его арестовали по подозрению во взятке. Часть собеседников из паслеровского окружения (точнее, свердловской его части) допускают, что перевозить в Свердловскую область Савинову, Пахомова и Петухова он не будет. «Паслер отличается тем, что у него этого нет — вести с собой каких-то людей. Он всегда считает, что каждая ситуация требует индивидуальных решений, всегда их находит. Мне кажется, это секрет того, почему он такой эффективный менеджер — у него вот этой „кумовщины“ не было никогда вообще. Прямо с самых молодых лет. Ему всегда говорили: надо поддерживать своих. Он говорит: „А что значит своих? Я найду людей, которые будут делать эту работу лучше всех. И как бы свои, чужие — какая разница?“ Это всегда было его подходом. Уверен, что перетаскивания не будет вообще. Он будет смотреть на то, что есть», — полагает один из источников.