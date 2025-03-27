27 марта 2025

Путин дал прогноз по Украине

Путин: Россия добьет Украину
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Путин рассказал, что будет с Украиной
Путин рассказал, что будет с Украиной Фото:

Россия добьет Украину. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин

«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал президент на встрече с подводниками. 

Ранее Путин выражал поддержку идее перемирия с Украиной, подчеркивая важность поиска мирного решения конфликта. Об этом он  рассказывал после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко

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Россия добьет Украину. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.  «Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал президент на встрече с подводниками.  Ранее Путин выражал поддержку идее перемирия с Украиной, подчеркивая важность поиска мирного решения конфликта. Об этом он  рассказывал после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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