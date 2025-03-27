Путин дал прогноз по Украине

Путин рассказал, что будет с Украиной
Россия добьет Украину. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал президент на встрече с подводниками.
Ранее Путин выражал поддержку идее перемирия с Украиной, подчеркивая важность поиска мирного решения конфликта. Об этом он рассказывал после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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