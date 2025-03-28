Действующие органы гражданской власти Украины не соответствуют положениям украинской конституции. Об этом рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск».
«На данный момент гражданские органы власти на Украине де-факто не соответствуют конституционным нормам, поскольку не проведены законные выборы президента страны. Согласно конституции, именно президент осуществляет назначение региональных органов власти. Таким образом, если сам президент нелегитимен, то и все назначенные им органы также являются нелегитимными», — разъяснил Путин.
В контексте продолжающегося конфликта на Украине, проблемы с легитимностью украинских властей, поднятые президентом РФ Владимиром Путиным, усугубляются неопределенностью в вопросах контроля и верификации условий перемирия. Ранее Путин выразил сомнения относительно возможности эффективного контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения, что подчеркивает сложность достижения долгосрочного решения конфликта.
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