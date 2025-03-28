Путин сделал жесткое заявление о Зеленском

Путин: украинские власти незаконны в соответствии с их же конституцией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин раскрыл законность властей в Киеве
Путин раскрыл законность властей в Киеве Фото:

Действующие органы гражданской власти Украины не соответствуют положениям украинской конституции. Об этом рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск».

«На данный момент гражданские органы власти на Украине де-факто не соответствуют конституционным нормам, поскольку не проведены законные выборы президента страны. Согласно конституции, именно президент осуществляет назначение региональных органов власти. Таким образом, если сам президент нелегитимен, то и все назначенные им органы также являются нелегитимными», — разъяснил Путин.

В контексте продолжающегося конфликта на Украине, проблемы с легитимностью украинских властей, поднятые президентом РФ Владимиром Путиным, усугубляются неопределенностью в вопросах контроля и верификации условий перемирия. Ранее Путин выразил сомнения относительно возможности эффективного контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения, что подчеркивает сложность достижения долгосрочного решения конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действующие органы гражданской власти Украины не соответствуют положениям украинской конституции. Об этом рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения с экипажем атомной подводной лодки «Архангельск». «На данный момент гражданские органы власти на Украине де-факто не соответствуют конституционным нормам, поскольку не проведены законные выборы президента страны. Согласно конституции, именно президент осуществляет назначение региональных органов власти. Таким образом, если сам президент нелегитимен, то и все назначенные им органы также являются нелегитимными», — разъяснил Путин. В контексте продолжающегося конфликта на Украине, проблемы с легитимностью украинских властей, поднятые президентом РФ Владимиром Путиным, усугубляются неопределенностью в вопросах контроля и верификации условий перемирия. Ранее Путин выразил сомнения относительно возможности эффективного контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения, что подчеркивает сложность достижения долгосрочного решения конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...