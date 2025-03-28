Путин напомнил экс-премьеру Британии о атомных подлодках

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, забыл о наличии у России атомных подлодок и недооценил решимость русского народа защищать свою страну. Заявил президент России Владимир Путин, вспомнив, как Джонсон убедил Украину продолжать войну до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение.
«Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка. Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества», — заявил Путин на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».
Президент напомнил, что Джонсон убедил Украину продолжать войну до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение. Джонсон отговорил Украину подписывать мирное соглашение с Россией, парафированное в Стамбуле.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью подкасту Triggernometry рассказал о своей роли в неудачных мирных переговорах между Россией и Украиной в апреле 2022 года. Он подчеркнул, что его целью было поддержать Украину в ее стремлении к самоопределению. Джонсон отметил, что он старался показать видимую поддержку и заявил, что если Украина хочет урегулирования, то это ее дело, а если она собирается продолжать сражаться, то может рассчитывать на поддержку Великобритании.
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