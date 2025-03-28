Путин раскрыл, что будет после СВО, и пообещал добить Украину: главные заявления президента

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мурманск посетил атомную подводную лодку «Архангельск». Там он пообщался с моряками за чашкой чая.
Российский лидер оценил действия ЕС в ходе конфликта на Украине, рассказал о территориальных успехах российской армии и раскрыл, что будет после СВО. Главные высказывания президента РФ — в материале URA.RU.
Оценка действий Европейского союза
РФ готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытается «водить за нос» Россию. Но РФ больше не будет допускать ошибок, основанных на излишнем доверии к так называемым партнерам, сказал президент РФ Владимир Путин. «Надеюсь, тоже никаких ошибок, основанных на доверии излишнем к нашим так называемым партнерам мы допускать не будем», — сказал Путин.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, забыл о наличии у России атомных подлодок и недооценил решимость русского народа защищать свою страну, добавил президент. Именно Джонсон убедил Украину продолжать войну до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение. Джонсон отговорил Украину подписывать мирное соглашение с Россией, парафированное в Стамбуле.
Военная ситуация и территориальные успехи
Российские войска освободили 99% территорий ЛНР, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с моряками в Мурманске. Российские войска освободили свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил Путин.
Стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии фронта. «Что происходит сегодня в принципе тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой», — сказал президент.
Западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин. «Западные кураторы украинского режима предпочитали этого не замечать. Это вынудило нас предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году. Не мы ее начинали», — сказал глава государства.
Россия добьет Украину. «Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал президент на встрече с подводниками.
Позиция по мирному урегулированию
Возможность введения на Украине временного управления можно было бы обсудить под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами РФ. Россия приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе украинского мирными средствами, но «только не за наш счет», заявил Путин.
«В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения на Украине временного управления», — сказал он.
Россия готова работать с любыми странами, которые стремятся к решению украинского конфликта мирными средствами, но при устранении его первопричин. Путин отметил стремление Китая, Индии и всех стран БРИКС к тому, чтобы ситуация на Украине была урегулирована, отметив, что Россия готова взаимодействовать с любыми партнерами.
«Любой шаг, направленный на решение этой задачи (по урегулированию на Украине мирными средствами при устранении первопричин конфликта — ред.), нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому. Это не только США. Это и КНР, это Индия, Бразилия, Южная Африка, все страны БРИКС и многие другие, включая КНДР», — сказал Путин.
Он добавил, что Россия стремится к мирному разрешению конфликта в Украине. Несмотря на эскалацию ситуации в 2022 году, по словам президента, российская сторона продолжала предлагать мирные решения. Россия была вынуждена пытаться вооруженными средствами прекратить войну, которую начала не она. В Свою очередь президент США Дональд Трамп искренне хочет завершения конфликта.
Ситуация на Украине и вопросы легитимности власти
России непонятно, с кем ей подписывать какие-либо соглашения с украинской стороны, так как туда «завтра придут другие руководители». Он предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы.
Украинские неонацистские формирования усиливают свое влияние и фактически начинают руководить страной. Нацбатальоны на Украине, в том числе «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), планируют усилить, они ставят под ружье обычных людей, навязывая свои взгляды.
Положение России
Россия входит в четверку мира по объему экономики, по паритету покупательной способности, недружественные страны находятся ниже, заявил Путин.
Экономическое положение и финансовое состояние России стабильно и находится в удовлетворительном состоянии.
«Экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии, хотя денег всегда не хватает. Россия является четвертой страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии, остальные — ниже», — добавил Путин.
Дела военные
Военно-морской флот — одна из основных гарантий безопасности России и стратегической стабильности в мире, сказал президент. Одна из частей ВМФ — бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии, в этом году планируется создание двух дивизий.
«Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, этих подразделений. И мы постепенно будем из бригад создавать дивизии морской пехоты. В этом году две дивизии, включая и 155-ю бригаду, на следующий год две дивизии, и через год еще одну дивизию создадим», — сказал Путин.
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