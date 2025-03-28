Несколько взрывов прогремели над Энгельсом

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В Энгельсе произошло несколько взрывов
В Энгельсе произошло несколько взрывов Фото:

В Энгельсе произошло несколько взрывов, предположительно связанных с атакой ВСУ на местный НПЗ. Очевидцы сообщили о четырех взрывах около 4:05, видели яркие вспышки и слышали автоматную стрельбу. Об этом сообщают местные СМИ. 

«Несколько взрывов прогремели над Энгельсом. Сработала система ПВО. Предварительно, ВСУ пытаются атаковать местный НПЗ. Очевидцы рассказали, что минимум 4 взрыва были слышны около 4:05. Предварительно, сработала система ПВО над городом», — сообщает telegram-канал SHOT. 

Губернатор Саратовской области предупреждал об угрозе атаки БПЛА, все экстренные службы приведены в готовность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее URA.RU сообщало, что 20 марта в Саратовской области произошла серия взрывов, предположительно связанных с атакой украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Местные жители сообщили о сиренах и взрывах около 4 утра, а также о пожаре в районе нефтебазы. 

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В Энгельсе произошло несколько взрывов, предположительно связанных с атакой ВСУ на местный НПЗ. Очевидцы сообщили о четырех взрывах около 4:05, видели яркие вспышки и слышали автоматную стрельбу. Об этом сообщают местные СМИ.  «Несколько взрывов прогремели над Энгельсом. Сработала система ПВО. Предварительно, ВСУ пытаются атаковать местный НПЗ. Очевидцы рассказали, что минимум 4 взрыва были слышны около 4:05. Предварительно, сработала система ПВО над городом», — сообщает telegram-канал SHOT.  Губернатор Саратовской области предупреждал об угрозе атаки БПЛА, все экстренные службы приведены в готовность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ранее URA.RU сообщало, что 20 марта в Саратовской области произошла серия взрывов, предположительно связанных с атакой украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Местные жители сообщили о сиренах и взрывах около 4 утра, а также о пожаре в районе нефтебазы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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