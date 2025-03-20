Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской области

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После атаки дронов люди услышали четыре взрыва
После атаки дронов люди услышали четыре взрыва Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Саратовской области произошла серия взрывов. По предварительной информации, речь идет о попытке атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе.

«Местные жители из Саратова и Энгельса рассказали, что около четырех часов утра их разбудил громкий вой сирен, после чего прозвучала серия взрывов. Очевидцы также сообщили о пожаре в районе нефтебазы в Энгельсе», — пишет telegram-канал SHOT.

Ранее губернатор региона предупредил о возможной атаке с использованием беспилотников. Однако официальных данных о последствиях произошедшего пока не поступало.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее несколько взрывов прозвучали в небе над городом Россошь Воронежской области. Местные жители сообщают об активной работе системы ПВО над регионом.

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В Саратовской области произошла серия взрывов. По предварительной информации, речь идет о попытке атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. «Местные жители из Саратова и Энгельса рассказали, что около четырех часов утра их разбудил громкий вой сирен, после чего прозвучала серия взрывов. Очевидцы также сообщили о пожаре в районе нефтебазы в Энгельсе», — пишет telegram-канал SHOT. Ранее губернатор региона предупредил о возможной атаке с использованием беспилотников. Однако официальных данных о последствиях произошедшего пока не поступало. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается. Ранее несколько взрывов прозвучали в небе над городом Россошь Воронежской области. Местные жители сообщают об активной работе системы ПВО над регионом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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