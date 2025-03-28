Shot: в Энгельсе и Саратове раздалось десять взрывов

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Жители Саратовской области слышали около десяти взрывов (архивное фото)
Жители Саратовской области слышали около десяти взрывов (архивное фото) Фото:

Жители Энгельса и Саратова сообщают о серии взрывов, которых, по их подсчетам, произошло от восьми до десяти. Telegram-канал Shot сообщает, местные жители слышали множество громких звуков в районе Энгельса и Саратова, вероятно связанных с работой систем ПВО. По последним данным, разрушений или пострадавших в результате этих действий не зафиксировано.

Сообщалось, что первые четыре взрыва жители Энгельса слышали около 4.05 по МСК. Кроме того они рассказали о ярких вспышках, которые были замечены в небе. Губернатор Саратовской области предупреждал об угрозе атаки БПЛА, все экстренные службы приведены в готовность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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Жители Энгельса и Саратова сообщают о серии взрывов, которых, по их подсчетам, произошло от восьми до десяти. Telegram-канал Shot сообщает, местные жители слышали множество громких звуков в районе Энгельса и Саратова, вероятно связанных с работой систем ПВО. По последним данным, разрушений или пострадавших в результате этих действий не зафиксировано. Сообщалось, что первые четыре взрыва жители Энгельса слышали около 4.05 по МСК. Кроме того они рассказали о ярких вспышках, которые были замечены в небе. Губернатор Саратовской области предупреждал об угрозе атаки БПЛА, все экстренные службы приведены в готовность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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